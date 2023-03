„Wir bauen für die Lichtbahn“ – so das Motto bei vielerlei Bauvorhaben im Jenaer Straßenbahn-Streckennetz. Beispiel: An den Haltestellen Mühlenstraße wurden die Bahnsteige so zurechtgeschnitten, dass die neuen und um wenige Zentimeter breiteren Straßenbahnen Platz zum Halten bekommen.