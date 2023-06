Neue Leitung des Jenaer Arbeitskreises „Sprechende Vergangenheit“

Jena. Marlis Sander und Till Noack folgen auf Gisela Horn und Wolfgang Rug.

Für den „Arbeitskreis Sprechende Vergangenheit“ sind Marlis Sander als neue Sprecherin und Till Noack als neuer Sprecher gewählt worden. Der Arbeitskreis hat in den vergangenen Jahren immer wieder an Verbrechen und Gräueltaten während der Nazizeit in Jena erinnert. Die Morde an jüdischen Mitbürgern, die Verbrechen an kranken Jenaern, der Todesmarsch am 11. April 1945 und die Bücherverbrennung am 26. August 1933 auf dem Jenaer Marktplatz sind tragische Ereignisse, die nicht vergessen werden dürfen.

Besonders hervorzuheben ist das Engagement des AK Sprechende Vergangenheit und des Jenaer AK Judentum bei der Verlegung der Stolpersteine. Die Verlegung von 52 Stolpersteinen in der Stadt ist eine bedeutende Geste, um an die Opfer und diese dunkle Zeit zu erinnern-

Marlis Sander und Till Noack haben angekündigt, an diese Arbeit anzuknüpfen. Beide haben ihren großen Respekt ausgedrückt gegenüber Gisela Horn und Wolfgang Rug, die den AK Sprechende Vergangenheit ins Leben riefen und maßgeblich prägten. Das Ziel von Sander und Noack ist, daran anzuknüpfen und das Bewusstsein für diesen dunklen Teil der Jenaer Vergangenheit weiter zu fördern. red