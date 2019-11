Angelika Schimmel und Jens Henning

Einheimischen dürfte es etwas spanisch vorkommen. Möglich, dass sich im Rathaus der Stadt deshalb demnächst die Telefone heiß klingeln und die Anrufer wissen wollen, ob es ganz im Geheimen doch eine kleine Gebietsreform im Raum Dornburg-Camburg gegeben habe.

Die Hinweisschilder am neuen Teilstück der B88 und der von Neuengönna kommenden Kreisstraße lassen da Einiges vermuten. Sie weisen den Kraftfahrern an der Straßenkreuzung nämlich den Weg nach Dornburg-Steudnitz. Da stimmt erstmal nur die Richtung.

Bei der Fertigung der Wegweiser ist den Druckern wohl ein Fehler unterlaufen. Aus der Stadt Dornburg-Camburg und dem Ortsteil Dorndorf-Steudnitz wurde Dornburg-Steudnitz. „Wir haben den Fehler erst bemerkt, als die Schilder auf der Baustelle abgeladen waren“, räumt Ralf Schrot ein, der Projektleiter für den Neubau der B88 bei Neuengönna beim Landesamt für Bau und Verkehr.

Keine Zeit mehr für eine Schilder-Neubestellung

Für eine Rücksendung und Neubestellung sei keine Zeit, schließlich soll in wenigen Tagen der Verkehr über die Neubautrassen rollen. Deshalb wurden die falsch beschrifteten Schilder aufgestellt. „Wir werden den Fehler auf den Tafeln korrigieren, die Kraftfahrer sollen künftig richtig nach Dornburg, Dorndorf-Steudnitz und Camburg geleitet werden. Das wird jedoch einige Tage dauern, bis alles in Ordnung gebracht ist“.

Konsequenz beim Fehlermachen: Alle Schilder am neuen Abzweig B88-Neuengönna tragen den falschen Ortsnamen. Foto: Foto: Angelika Schimmel

Allerdings, so merkt Schrot an, sei die Situation auch ein wenig kompliziert in dem betreffenden Straßenbereich. Denn die ersten drei Häuser, die man von Neuengönna kommend passiert, stehen auf Dornburger Flur. Sie gehören zu Dornburg oben auf dem Berg. Wenige Meter dahinter beginnt Dorndorf-Steudnitz, das rechts und links der Saale liegt. Beide Ortsteile gehören jedoch zur Stadt Dornburg-Camburg.

„Eigentlich müsste ein Ortseingangsschild Dornburg-Camburg an der B88 stehen, aber auch Schilder der Ortschaften“, sagte Schroth.

Ob das den Verkehrsteilnehmern allerdings die Orientierung erleichtert oder sie eher verwirrt, bleibe fraglich.

Klar ist in jedem Fall, dass ab Donnerstag, 21. November, 7 Uhr, bis voraussichtlich 29. November der Abzweig von der Bundesstraße 88 nach Neuengönna für den öffentlichen Verkehr voll gesperrt wird. Darüber wurden der Gemeinderat von Neuengönna am Dienstagabend informiert.

Lediglich für Rettungsfahrzeuge und für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gilt diese Sperrung nicht. Sie erreichen Neuengönna von der B88 über eine Zufahrt. Sie können von Neuengönna auch über diese Zufahrt die Bundesstraße 88 wieder befahren.

Grund für die Sperrung sind die letzten Arbeiten an der neu gebauten Bundesstraßentrasse und der umverlegten Kreisstraße nach Neuengönna. Die Umleitung erfolgt für Kraftfahrzeuge unter 3,5 Tonnen über Dornburg, für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen über Camburg.

Sperrung der provisorischen Abfahrt nach Neuengönna an der Bundesstraße B 88 bis zum 29. November. Foto: Foto: Jens Henning

Umleitungshinweise. Foto: Foto: Jens Henning

Bleiben die Bauarbeiter im vorgesehenen Zeitplan, könnte ab dem 29. November auch der neu geschaffene Abschnitt der B88 in Richtung Jena und in Richtung Dornburg sukzessive befahrbar werden. Am Dienstag oder Mittwoch, 26. oder 27. November, soll die Fahrbahnmarkierung erfolgen. Die neue Fahrbahn ist deutlich breiter und hat separate Abfahrten.

Wie Günter Zingel, ehrenamtlicher Bürgermeister von Neuengönna, im Gemeinderat auf Anfrage mitteilte, wird der weitere Ausbau der B88 in Richtung Dornburg 2020 und 2021 erst einmal ruhen. Grund dafür sind die bevorstehenden Bauarbeiten der Deutschen Bahn an der Eisenbahnbrücke und der Neubau einer Fußgängerunterführung in Dorndorf-Steudnitz sowie die Bundesgartenschau 2021 in Erfurt.

Zufahrt nach Dornburg muss zur Buga-Zeit gesichert sein

Die Dornburger Schlösser und ihre Gärten sind ein externer Standort der Buga, die vom 23. April bis 10. Oktober 2021 in Erfurt stattfindet. Deshalb muss laut Zingel die Zufahrt nach Dornburg über den Dornburger Berg für die Besucher gewährleistet sein.

Ob die Arbeiten an der B88 mit Beginn 2022 weitergehen, dazu konnte Zingel nichts sagen. „Im Straßenbauamt Ostthüringen ist man auch nicht gerade glücklich über diese Situation. Es wurden schon Gelder für die Jahre 2020 und 2021 eingestellt, die jetzt nicht abgerufen werden können. Ob es gleich 2022 bei uns weitergeht, das ist völlig offen“, sagte Zingel.

Eine Nachfrage bei Ralf Schrot im Landesamt ergab, dass das Land in diesem Bereich nicht nur die B88 durch Umverlegung sicherer machen will. Auch die Sanierung der Straße am Dornburger Berg im oberen Teil steht an. Beide Maßnahmen benötigen eine Vollsperrung – für die Autofahrer bringt das wieder lange Umleitungen.