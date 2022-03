Vor der Kirche begrüßt durch die Brassband Großschwabhausen, wurde Pfarrerin Cordula Haase aus Magdeburg in einem Festgottesdienst in der Isserstedter Kirche durch Oberkirchenrat Michael Lehmann beauftragt und gesegnet.

Neue Pfarrerin in Isserstedt begrüßt

Isserstedt. Cordula Haase zieht für zwei Jahre ins Pfarrhaus in Großschwabhausen ein. Sie folgt Anne Brisgen nach.

Der evangelische Kirchengemeindeverband Großschwabhausen-Isserstedt hat für zwei Jahre eine neue Pfarrerin. Vor der Kirche begrüßt durch die Brassband Großschwabhausen, wurde Pfarrerin Cordula Haase aus Magdeburg in einem Festgottesdienst in der Isserstedter Kirche durch Oberkirchenrat Michael Lehmann beauftragt und gesegnet.

Ihr Dienst geschieht auf einer landeskirchlichen Pfarrstelle der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland für den Interimsdienst in Kirchengemeinden. In der Beauftragungsfrist sollen nach Angaben der Gemeinde neben dem normalen Pfarralltag auch der zukünftige Pfarrdienst im Kirchengemeindeverband geklärt werden.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sieben Gemeinden und neun Orte im Verband

Pfarrerin Haase folgt auf Pfarrerin Anne Brisgen, die in den Schuldienst gewechselt ist. Sie wird im Pfarrhaus Großschwabhausen wohnen und dort auch ihr Büro haben. Cordula Haase bringt langjährige Gemeindeerfahrung mit, ist zertifizierte Organisationsberaterin und war zuletzt sechs Jahre lang als Migrationsbeauftragte der EKM in der Arbeit mit Geflüchteten tätig. Der Kirchengemeindeverband ist ein Zusammenschluss aus sieben Gemeinden und neun Orten: Döbritschen mit Vollradisroda, Großschwabhausen, Hohlstedt, Isserstedt, Kleinschwabhausen, Kötschau und Münchenroda mit Remderoda