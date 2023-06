Neue Pflanzkübel für Dornburger Schlossgärten

Dornburg. Spender ermöglicht 100 neue Gefäße aus Italien.

Die rund 100 Kübelpflanzen in den Dornburger Schlossgärten präsentieren sich in neuen Gefäßen. Ermöglicht hat das ein gartenbegeisterter Spender aus Bremen mit rund 14.000 Euro, teilt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG) mit. So hätten Terracotta-Kübel für die 77-köpfige Fuchsiensammlung und Eichenholz-Kübel für andere frostempfindliche Pflanzen erworben werden können. Das Dornburger Gartenteam habe die Pflanzen in den vergangenen Tagen aus ihren bisherigen Kunststoffgefäßen umgetopft.

„Zwar haben mein Team und ich jetzt ein bisschen schwerer zu schleppen, wenn es ins Winterquartier geht, aber das lohnt sich. Unsere Exoten kommen einfach angemessener zur Wirkung“, wird der Dornburger Gartenmeister Frank Bergmann zitiert.

Neben den frostsicheren Terracotta-Pflanzkübeln aus Italien konnten für Oleander, Feige oder Schmucklilie Eichenholz-Pflanzkübel aus einer Thüringer Böttcherei angeschafft werden. red