Jena. Am Montag startet die Reihe „Philharmonie@Uni“ in der Aula der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Neue Philharmonie-Reihe startet an der Uni Jena

In dieser Spielzeit startet die Reihe „Philharmonie@Uni“ in der Aula der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Die erste Ausgabe steht unter dem Thema „Politik, Verantwortung & Kunst“. Text und Ton führen die Zuhörer nach Russland.

Die Jenaer Philharmonie spielt unter der Leitung von Generalmusikdirektor Simon Gaudenz Musik aus Dmitri Schostakowitschs „Moskau, Tscherjomuschki“, der Suite für Varieté-Orchester und „Die Stechfliege“.

Dazwischen liest Steffen Mensching, Autor und Intendant des Theaters Rudolstadt, Passagen aus seinem Roman-Epos „Schermanns Augen“, das in einem stalinistischen Gulag angesiedelt ist und die Ausweitungen eines politischen Schreckenssystems schildert. Moderiert wird die Konzert-Lesung von Immo Rebitschek, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Osteuropäische Geschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er liefert Hintergründe und tritt in einen Dialog mit den Teilnehmern.

Tickets sind erhältlich bei der Jena Tourist-Information, unter www.jenaerphilharmonie.de sowie an der Abendkasse. Studenten der Jenaer Hochschulen erhalten mit dem Kulturticket freien Eintritt in die Konzerte der Philharmonie.

Montag, 18. November, 19 Uhr, Aula der Friedrich-Schiller-Universität