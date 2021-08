Neue Professur in Jena: Interdisziplinär gegen Infektionskrankheiten

Jena. Ute Hellmich ist neue Professorin für Biostrukturelle Interaktionen an der Universität Jena.

Für Ute Hellmich ist es ein Luxus, an einer so breit aufgestellten Universität zu arbeiten. „Ich hoffe, dass sich hier viele neue Begegnungen ergeben.“ Dass diese bereits stattfinden, zeigt sich daran, dass während sie ihr Labor in Jena noch aufbaut, bereits eine Bachelor-Studentin, eine Master-Studentin und eine Doktorandin aus Jena bei der neuen Professorin für Biostrukturelle Interaktionen an ihren Abschlussarbeiten forschen.

Damit Infektionskrankheiten effektiv bekämpft werden können, müssen sie möglichst genau verstanden werden – und zwar bis auf die molekulare Ebene. „Wir wollen wissen, wie im Kontext von Infektionen bestimmte Proteine mit anderen Molekülen wechselwirken. Und wir möchten lernen, wie solche Proteine auf atomarer Ebene aussehen und wie sie sich bewegen, also wie ihre Dynamik beschaffen ist“, sagt Ute Hellmich. Dazu bedarf es der Zusammenarbeit zwischen Fachleuten verschiedener Disziplinen. Ihre Professur ist innerhalb des Jenaer Exzellenzclusters „Balance of the Microverse“ angesiedelt.

Arbeit endet nicht bei den Naturwissenschaften

Hellmich arbeitet interdisziplinär und dies endet nicht bei den Naturwissenschaften. „Eines unserer zentralen Forschungsthemen sind die sogenannten vernachlässigten Tropenkrankheiten. Dabei spielen auch gesellschaftspolitische Faktoren eine entscheidende Rolle, wie Fragen der Nutztierhaltung, der Besiedelung, des Klimawandels, aber auch der Geschichte, zum Beispiel wenn es darum geht zu verstehen, ob und wie Medikamente oder Impfstoffe entwickelt werden und für wen sie eigentlich verfügbar sind. Die Auswirkungen solcher Ungleichheiten sehen wir auch heute, etwa in der weltweiten Verteilung der Covid-Impfstoffe.“ Forschende hätten die Verantwortung, rechts und links des Wegesrands zu schauen und ihre Themen auch über den eigenen Tellerrand hinaus zu betrachten, sagt sie.

Nach ihrer Promotion an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main im Jahr 2010 forschte die Biochemikerin für einige Jahre an der Universität Harvard in Cambridge, Massachusetts (USA). Von 2015 bis 2020 war sie Juniorprofessorin für Membranbiochemie an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, wo sie 2020 erfolgreich ihr Tenure-Track-Verfahren absolvierte. Seit diesem Jahr ist Ute Hellmich mit ihrer Gruppe nun in Jena.