Neue Qualität der Gewalt in Jena

Nach der Schlägerei im Paradies mit insgesamt vier Verletzten (wir berichteten) will die Stadt schnell reagieren: Priorität habe dabei die eng verzahnte Zusammenarbeit der vorbeugenden Jugendarbeit mit der kommunalen Ordnung und der Polizei. Nur so könne wirksam gehandelt werden, sagt Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe (CDU).

Ferner zahle sich in dieser Situation aus, dass der Zentrale Ermittlungs- und Vollzugsdienst der Stadt (ZEVD) personell aufgestockt worden sei und nun vermehrt in den Abendstunden und vor allem auch an den Wochenenden auf Streife gehen werde. Die Polizei werde die Streifen unterstützen.

Ein handfester Streit zwischen zwei Jugendgruppen endete für vier Beteiligte am Freitagabend in der Notaufnahme des Universitätsklinikums. Beteiligt waren deutsche Jugendliche und Jugendliche mit Migrationshintergrund, wobei ein breites Spektrum an Personen aus Jena und dem Umland in die Auseinandersetzungen verwickelt gewesen sei, sagt Leiter des Inspektionsdienstes der Polizei, Rico Schimmel. In den vergangen Tagen kam es im Paradiespark mehrfach zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen. Die Vorkommnisse zeigten eine neue Qualität im Aggressionsverhalten einzelner Gruppen. Es konnten mehrere Tatverdächtige ermittelt werden. Stadt und Polizei nehmen die Geschehnisse sehr ernst. Gleich am Montag hat Koppe die Polizei Jena und die städtischen Stellen zu einem Gespräch über die Situation zusammengerufen. Erinnerungen werden wach an die Jahre 2018 und 2017: Damals registrierte die Polizei 160 Straftaten durch Jugendliche und Heranwachsende in Jena.