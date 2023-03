Das Jenaer Carl-Zeiss-Gymnasium bietet eine neue Veranstaltungsreihe für die Öffentlichkeit an: „Science am Zeiss“

Neue Reihe am Jenaer Gymnasium: Science am Zeiss

Jena. Abenteurer Lars Fehlandt stellt fantastische Tierwesen am Jenaer Carl-Zeiss-Gymnasium vor

Das Jenaer Carl-Zeiss-Gymnasium betont seinen Wissenschaftsbezug und bietet deshalb eine neue Veranstaltungsreihe für die Öffentlichkeit an: „Science am Zeiss“. Los geht es nach den Osterferien. Am Montag, 17. April, 18 Uhr spricht Lars Fehlandt über „Fantastische Tierwesen und wo sie wirklich zu finden sind“. Dabei zeigt er atemberaubende Fotografien von Tieren, die teilweise seit mehr als 70 Jahren nicht mehr gesehen wurden. Lars Fehlandt ist Entdecker, Fotograf und passionierter Naturforscher. Neugierige Schüler und interessierte Eltern sind eingeladen, den fotografischen Spuren von Lars Fehlandt durch die Regenwälder Borneos zu folgen.

Montag, 17. April, 18 Uhr, Erich-Kuithan-Str. 7; Voranmeldung für unsere Gästeliste bitte mit Teilnehmeranzahl unter: begabungsfoerderung@cz-gymnasium.jena.de Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.