Neue Ausbildungsstätte für Pflegefachleute in Jena

Jena. Kooperation mit Vietnam in Jena

Neue Schule für Pflegefachleute in Burgau

Jena bekommt eine weitere private Schule zur Berufsausbildung. Das GAW-Institut für berufliche Bildung gGmbH, ein Tochterunternehmen des Deutschen Erwachsenen-Bildungswerks (DEB), eröffnet zum Schuljahresbeginn 2020/21 in der Keßlerstraße in Burgau eine staatlich genehmigte Höhere Berufsfachschule für Pflege.

Der erste Ausbildungsjahrgang soll am 1. September starten. Die neue generalistische Ausbildung zum Pflegefachmann ergänzt das aktuelle Angebot von Qualifizierungsmaßnahmen in der Pflege und Sprachkursangeboten. Regionale Kooperationspartner werden zukünftig ihre Auszubildenden in der GAW-Berufsfachschule unterrichten lassen.

Die künftige Klasse setzt sich aus Schülern aus Jena und Umgebung sowie aus internationalen Schülern zusammen. Das DEB bietet im Rahmen der deutsch-vietnamesischen Fachkräftemobilisierung im Pflegesektor Sprachkurs und berufliche Ausbildung im Paket an.

Informationen: www.deb.de oder unter Telefon 03641/2327840