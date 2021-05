Neue Schwimmhalle Jena: Kran setzt tonnenschwere Technik ein

Jena. Sechs Badewasserfilter pumpen und reinigen künftig 560.000 Liter Wasser in der Stunde. Bauarbeiten liegen im Zeitplan.

Eine besondere Fracht wurde am Dienstag zur Baustelle der neuen Sportschwimmhalle in Jena-Lobeda geliefert. Sechs massive Badewasserfilter wurden mit Hilfe des Baustellenkrans abgeladen und auf die vorbereiteten Fundamente in den bereits fertiggestellten Technikkeller gehoben. Die energiesparenden Unterdruckfilter aus Kunststoff bilden das Herzstück der Wasseraufbereitung für die zwei neuen Schwimmbecken in der Schwimmhalle.

Mit den sechs Filtermodulen können nach Angaben der Stadtwerke je Stunde 560.000 Liter Wasser gepumpt und gereinigt werde. Dadurch wird das gesamte Wasser in beiden Becken mehrmals täglich komplett aufbereitet. „Sauberes Wasser und somit auch die richtige Wasseraufbereitung sind das A und O,“ sagt Susan Zetzmann, Geschäftsführerin der Jenaer Bädergesellschaft.

Voraussichtlich Ende 2022 werden die Schwimmbecken mit Wasser gefüllt sein. Für hygienisch einwandfreies Wasser im Sportschwimmbecken sorgen fünf Filter. Das Wasser des Lehrschwimmbeckens wird von einem Filter aufbereitet. Die Filter sind mit einer Kombination aus Quarzsand und Aktivkohle gefüllt. Mit Hilfe der Aktivkohle werden organische Inhaltsstoffe aus dem Wasser gebunden. Der Spatenstich für die Schwimmhalle erfolgte im Oktober 2020, die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für Ende 2022 geplant. Bauherr ist die Jenaer Bädergesellschaft, ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Jena. Die Gesamtinvestition der Bädergesellschaft liegt bei 16,2 Millionen Euro – sechs Millionen Euro davon übernimmt das Land Thüringen, die übrigen Mittel stellen die Stadtwerke Jena bereit.