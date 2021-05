Neue Seelsorgerin am Universitätsklinikum Jena

Jena. Ulrike Spengler muss aufgrund der Corona-Pandemie einige Herausforderungen zum Start meistern.

Ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Fragen einen erkrankten Menschen beschäftigen, ist das wichtigste bei Ulrike Spenglers Tätigkeit. Seit Februar ist sie als Evangelische Klinikseelsorgerin am UKJ tätig und macht damit das Seelsorge-Quartett am Klinikum komplett.

„Krankheit verunsichert oft auch die Seele. Auch sie braucht Zuwendung – wie das gebrochene Bein den Gipsverband oder das kranke Herz den Bypass“, so Spengler. Ob Small Talk, existenzielle Fragen oder Glaubensfragen – die Bandbreite ist groß. „Manchmal helfe ich dabei, die eigenen Gefühle zu sortieren, die konkrete Angst zu benennen oder ein Gebet zu sprechen. In anderen Situationen bin ich da, um die Schwere einer Krise mitzutragen, gemeinsam nach Hoffnung zu suchen oder um zuzuhören“, sagt sie.

Mit Jena verbunden

Die Nähe zur Seelsorge durchzieht Spenglers Biografie wie ein roter Faden – genauso wie ihre Verbundenheit zur Stadt. Direkt nach ihrem Theologie-Studium in Jena zieht die gebürtige Jenenserin zunächst nach Südthüringen, um dort ihre erste Stelle als Klinikseelsorgerin in Meiningen anzutreten. Zurück arbeitet die Theologin neun Jahre als Gemeindepfarrerin in Jena-Ost, bevor sie eine Stelle als Referentin für Seelsorge im Landeskirchenamt in Erfurt antritt. Weitere neun Jahre später ist sie wieder da.

Gerade in Corona-Zeiten werde deutlich, wie wichtig die Seelsorge ist. Nicht nur die strengen Hygienevorschriften stellten sie vor Herausforderungen. „Teilweise sind wir nun mit ganz anderen Problemen konfrontiert: Wie soll sich ein Patient von einem geliebten Verstorbenen verabschieden, wenn er nicht an der Trauerfeier teilnehmen kann?“, fragt Spengler. Eine Lösung: via Video an der Beerdigung teilnehmen.