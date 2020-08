Totholz muss an einigen Stellen in Jena herausgeschnitten werden.

Neue Sperrungen in Jena wegen Kranarbeiten und Baumschnitt

Sommerzeit ist Baustellenzeit. In der kommenden Woche müssen sich Verkehrsteilnehmer in Jena auf folgende Einschränkungen einstellen:

Am Planetarium: Voll gesperrt am Dienstag, 11. August, sowie am 12. August ab Hausnummer 23 wegen Kranarbeiten.

Franz-Gresitza-Straße: Vollsperrung wegen Kranarbeiten vom 13. bis 15. August an Hausnummer 18.

Hügelstraße: Sperrung am 14. August von 7 bis 14 Uhr wegen der Beladung eines Lastwagens auf Höhe Hausnummer 13. Die Einbahnstraßenregelung wird aufgehoben.

Weinbergstraße: Temporär gesperrt zwischen Ebertstraße und Reichhardtstieg am 13. August zwischen 7 und 16 Uhr wegen Baumschnitt.

Zenkerweg: Ebenfalls Bäume verschnitten werden hier am 13. August, 7.30 bis 16 Uhr.

Zudem kündigt die Stadt Jena an, dass die Anschlussstelle Jena-Göschwitz in Richtung Dresden am 25. August von 8 bis 18 Uhr gesperrt ist, weil Markierungsarbeiten notwendig sind. Umleitungen sind ausgeschildert.

Außerdem muss die Jenaer Straße vom 14. bis 23. September tagsüber (7 bis 17 Uhr) voll gesperrt werden zwischen der B7 und Cospeda. Grund dafür sind Baumpflegearbeiten. Auto- und Radfahrer müssen über Isserstedt fahren.