Neue Sportschwimmhalle Lobeda: Das Warten hat bald ein Ende

Dass viele Jenaer gern schwimmen, lässt sich täglich kurz vor der Eröffnung des Freizeitbades GalaxSea an der Schlange vor dem Eingang erkennen.

Jena. Ende März soll das Hochfahren der neuen Halle in Lobeda beginnen. Bis zur Eröffnung kommt noch eine ganz wichtige Aufgabe auf die Jenaer zu.

Bis zur Eröffnung der neuen Jenaer Sportschwimmhalle dauert es jetzt nur noch Wochen. Läuft alles nach Plan, soll Ende März das Hochfahren der Halle einschließlich aller Sicherheitschecks beginnen. So sagt es Bäderchefin Susan Zetzmann am Dienstag bei ihrem Saisonausblick. Die Eröffnung wird dann im Sommer geschehen, wobei sich bei der Bädergesellschaft derzeit niemand auf einen genaueren Termin festlegen will. Es könnte auch schneller gehen als die angepeilten zehn bis zwölf Wochen

Fest steht schon mal, dass künftige Nutzergruppen wie Vereine vorab Gelegenheit haben, die Halle zu testen. Dann sollen mögliche Probleme erkannt und vor dem richtigen Start abgestellt werden. Eröffnungshektik will die Bädergesellschaft in jedem Fall vermeiden.

Drei Vorschläge plus ein Vorschlag

Bis zur eigentlichen Eröffnung kommt zudem noch eine wichtige Aufgabe auf die Öffentlichkeit zu. Sie darf über einen neuen Namen für die Schwimmhalle abstimmen. Einen Vorschlag steuert die Bürgergruppe bei, die sich seit Jahren für den Hallenneubau einsetzte und auch das Bauvorhaben intensiv begleitet hat. Drei anderen Namensvorschläge steuert der Betreiber der Halle zu, der auch Marketingprofis als Namensscouts einsetzt. Jedes der Jenaer Bäder hat einen Namen, und so soll es auch bei der neuen Sportschwimmhalle sein, so sagt es Susan Zetzmann.

Genaueres über die Namenssuche wird noch bekannt gegeben.