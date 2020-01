Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenas neue Stadtjugendpfarrerin sagt: Sei so, wie du bist

Johanna Bernstengel steht so einiges bevor. Auf ihr, der neuen Stadtjugendpfarrerin, lastet „ein hoher Erwartungsdruck“, wie sie sagt, wenn sie nur an den kommenden Sommer und die 50. Auflage des Festivals „Werkstatt“ der Jungen Gemeinde (JG) Stadtmitte denkt. „Es wird eine ‚Werkstatt‘ geben“, stellt die 36-jährige gebürtige Berlinerin fest, die in den ersten sechs Amtswochen nach eigenem Bekunden „viel gestaunt“ hat und aus diesem Modus erst langsam herauskommt. Und dann wäre da noch diese Kleinigkeit: Ihr in den Ruhestand verabschiedeter Vorgänger Lothar König ist eine wandelnde Legende. König wurde in 30 Jahren Amtszeit bundesweit bekannt mit seiner polarisierenden Art, wie er unbeirrbar gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft ankämpfte.

„Ohne Lothar König wäre Jena nicht so toll“

In Berlin, Heidelberg und abschließend drei Jahre in Jena hat Johanna Bernstengel Theologie studiert. So habe sie die hiesige JG in der Johannisstraße „von außen“ gekannt und Kirche dazumal in Jena „mehr konsumiert, als gestaltet“. Doch habe sie zum Beispiel vor einigen Jahren den hoch umstrittenen Beweissicherungszugriff der sächsischen Justiz auf Königs Jenaer Dienstwohnung mitbekommen, als gegen ihn wegen der Dresdner Anti-Nazi-Demo ermittelt wurde. „Das hatte mich unglaublich empört.“ Lothar König müsse man für sein Tun hoch dankbar sein, sagt Johanna Bernstengel. „Er ist nicht mein Lehrer und nicht mein Leiter, aber er ist jetzt ansprechbar für mich. Und dafür bin ich dankbar; da steht Bescheidenheit mir gut zu Gesicht.“ Anders ausgedrückt: Sie sei „einfach neugierig“ auf die ausgeschriebene Stelle gewesen, berichtet die Pfarrerin und lässt Ehrerbietung durchblicken: „Ich hatte mir gedacht: Lothar König im Ruhestand. Wer soll das denn jetzt machen? Wie geht das?“ Ohne Lothar König, sagt sie, „wäre Jena nicht so toll“.

Nach dem Abitur an der Jugenddorf-Christopherusschule in Braunschweig, nach der Ausbildung zur Arzthelferin in Berlin und dem Theologiestudium war Johanna Bernstengel Vikarin an der Innenstadtkirche Braunschweig. Mit jungen Leuten habe sie da via Konfirmanden-Unterricht zu tun gehabt „und sonst gar nicht so viel“. Sie erzählt, wie sie auf besondere Weise mit den Leuten in der Stadt das Gespräch fand („Das ist mir ganz wichtig“) – nämlich beim Ausführen eines so genannten Kampfhundes ihrer Schwester, eines Pitbulls. Später war sie dreieinhalb Jahre lang als Pfarrerin für fünf Dörfer bei Goslar zuständig. Auf den Jugendlichen im ländlichen Raum liege „so viel Druck“, so sagt Johann Bernstengel. Und sei es, dass sie Betriebe von Eltern übernehmen oder Abitur machen sollten. Und dazu das „ultralahme Internet“.

Politischer Wind ist eisiger

In Jena hat sie registriert, dass Innenstadt und Johannisstraße doch ganz schön „durchkommerzialisiert“ seien. „Da muss es noch irgend was anderes geben.“ Johanna Bernstengel spürt aber auch den „politisch eisigeren Wind“; es sei heute salonfähiger, gegen Ausländer, gegen Flüchtlinge zu hetzen. „So etwas war vor fünf Jahren noch unsagbar.“ Sie habe 15-Jährige reden hören, Flüchtlinge auf dem Mittelmeer möge man doch ertrinken lassen. „Unglaublich“, sagt die Pfarrerin. Sie wolle daran arbeiten, „dass es Konsens ist, Flüchtlingen zu helfen“.

Die JG versteht Johanna Bernstengel als einen Ort, an dem junge Leute „nicht erst einen Kaffee für drei Euro kaufen müssen“, um sein zu können, wie sie sind. Jesus habe auch nicht gesagt, du musst erst einmal das und das geleistet und eine guten Job haben. „Er hat gesagt, glaube an mich, und die Sache ist gut.“ Das „zackig, zackig Leistungsmäßige“ solle also nicht das Prä haben, sagt die Pfarrerin. Sie lade dazu ein, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Und klar doch, „dazu gehört nicht nur das Rumhängen“.

Zum Stadtjugendpfarramt gehören auch Sozialarbeiterstellen. Gemäß Jenaer Jugendförderplan finanziert die Stadt in diesem Jahr 3,8 Stellen-Anteile der Jungen Gemeinde mit. Das entspricht Personalkosten von 263.123 Euro. Pfarrerin Johanna Bernstengel berichtete, dass 1,5 Sozialarbeiterstellen derzeit nicht besetzt sind. Nach Einschätzung der städtischen Jugendhilfeplanerin Nicole Warthemann sind auch Fachkräfte dieser Profession auf dem Arbeitsmarkt derzeit nur schwer zu haben. Nächste Woche hat Johanna Bernstengel ihren Antrittsbesuch bei OB Thomas Nitzsche (FDP).