Neue Straßenbahnen in Jena sorgen für Umbauarbeiten

Die neuen Straßenbahnen für Jena werden breiter und länger sein als ihre Vorgängermodelle. Damit sich diese größeren Straßenbahnen ungehindert im Schienennetz, an den Haltestellen und auf dem Betriebshof eingliedern können, müsse die vorhandene Infrastruktur umfassend angepasst werden. In dieser Woche seien dafür die Infrastrukturmaßnahmen innerhalb eines europäischen Ausschreibungsverfahrens vergeben worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

So setze sich die Ausschreibung zusammen aus drei verschiedenen Paketen für drei Teilleistungen: Den Zuschlag für die Objektplanung Verkehrsanlagen erhielt die HI Bauprojekt GmbH. Mit der Generalplanung Ernst-Abbe-Platz wurde Emch+Berger GmbH Ingenieure und Planer Weimar beauftragt. Den Zuschlag für Technische Ausrüstung und Tragwerksplanung ging an die Signon Deutschland GmbH. Im ersten Quartal 2021 sollen Ergebnisse der Vorplanungen vorliegen.

Erste Bahnen sollen 2023 in Jena fahren

Die 33 Straßenbahnen des Typs GT6M sollen durch Straßenbahnen eines individuell auf Jenaer Bedürfnisse abgestimmten Straßenbahntyps ersetzt werden. Dafür muss die Infrastruktur angepasst werden. Der Jenaer Nahverkehr hat im August 2020 der Firma Stadler den Zuschlag für die Lieferung von 24 Straßenbahnen mit einer Option auf zunächst neun weitere Fahrzeuge des Typs Tramlink erteilt. Ab dem Jahr 2023 sollen die ersten Züge in Jena im Einsatz sein.

Zwölf Straßenbahnen werden über das Los 1 mit 23,4 Millionen Euro Efre-Mitteln und Landesmitteln gefördert. Weitere zwölf Straßenbahnen werden über Los 2 mit 21 Millionen Euro komplett aus Landesmitteln finanziert. Die Förderung von neun weiteren Straßenbahnfahrzeugen in einem 3. Los in der neuen Efre-Förderperiode wird nach Angaben des Nahverkehrs geprüft. Insgesamt wird das Projekt mit einem Volumen von 150 Millionen Euro beziffert.