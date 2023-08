Neue Stromkabel an Wendeschleife Jena-Zwätzen

Jena. Jenas Stadtwerke erneuern Stromversorgung: Die Arbeiten beginnen am 21. August und dauern bis 1. September

Für die geplante Errichtung eines Gleichrichterunterwerkes durch den Jenaer Nahverkehr an der Straßenbahn-Wendeschleife in Zwätzen erneuern die Stadtwerke Jena-Netze die vorhandene Stromversorgung. Dafür werde in der Naumburger Straße auf Höhe der Wendeschleife zunächst die Kabeltrasse quer in die Straße verlegt, teilte das Unternehmen jetzt mit. Die Arbeiten beginnen am Montag, 21. August, und dauern bis voraussichtlich zum 1. September an.

Gearbeitet werde in zwei Bauabschnitten unter jeweils halbseitiger Sperrung der Naumburger Straße. Ende Oktober bis Mitte November schließe sich ein weiterer Bauabschnitt an, bei dem die eigentlichen Kabel eingezogen werden würden. Verlegt werden rund 30 Meter Mittelspannungs- und 50 Meter Niederspannungskabel.

Gleichrichterunterwerke dienen der Stromversorgung der Straßenbahnen. Sie wandeln den aus dem öffentlichen Netz bereitgestellten Wechselstrom in den für die Fahrzeuge nötigen Gleichstrom und die übliche Nennspannung von 600 Volt um. Die Erneuerung des Gleichrichterunterwerkes in Zwätzen soll Ende September beginnen und bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die neue Anlage ist nach Angaben der Stadtwerke nötig, um die Fahrstromversorgung der Straßenbahnen am nördlichen Ende des Straßenbahnliniennetzes unter allen Betriebsbedingungen abzusichern. Vor allem bei geplanten Abschaltungen oder Defekten am vorhandenen vorgelagerten Unterwerk sei die Versorgung im Bereich Zwätzen momentan nur eingeschränkt möglich.