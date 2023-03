Neue Talkreihe: Hochhaus-Boom in Jena als Thema

Das Hochhaus im Solarquartier befindet sich im hinteren Teil des Baugebietes beim Spittelplatz. Nur die Rhenanen-Villa (Bildmitte) bleibt stehen, alle anderen Gebäude auf dem Baugrundstück werden abgerissen. Am Dienstag, 21. März, bietet die Stadt ab 17 Uhr im Lutherplatz 3, Beratungsraum EG, eine öffentliche Informationsveranstaltung zum Bauvorhaben an.

Jena. Im Gasthaus „Zur Noll“: „Stadttisch mit… Christian Gerlitz“ zum Auftakt einer monatlichen Reihe unserer Redaktion am 28. März.

Eine Stadt im Höhenrausch! Dass in Jena eine markante Skyline entsteht, ist eine Tatsache: Wenn die vom damaligen Stadtarchitekten Matthias Lerm 2016 initiierte „Hochpunkt-Studie“ als Initialzündung gilt, geht es jetzt Schlag auf Schlag: Nach dem „K 1“-Wohn- und Geschäftshaus in Lobeda-Ost folgen drei geplante Hochhäuser auf dem Eichplatz (70 Meter, 20 Geschosse; 50/13; 33/10); das Hochhaus der Dotsource-Bebauung an der alten Feuerwache (66/17); am Steinweg-„Quartier 22“ (49/15); im „Solarwohnquartier“ am Spittelplatz (49/16); im Winzerlaer Columbuscenter-Nachfolgeprojekt (33/10). Dazu ein weiteres Projekt einer IT-Firma am Steinweg. Der Psychologie-Hochhausrohbau am Inselplatz misst 63 Meter.

Seit 2019 ist Christian Gerlitz für die SPD Bürgermeister der Stadt Jena und Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt. Foto: Thorsten Büker / Archiv

„Jena auf dem Weg zur Stadt mit Skyline“ ist das erste Thema einer neuen Veranstaltungsreihe: „Stadttisch mit…“ Zum Auftakt in einer Woche spricht Redaktionsleiter Thorsten Büker in einer öffentlichen Veranstaltung mit Christian Gerlitz, dem SPD-Stadtentwicklungsdezernenten, über die Hintergründe des Hochhaus-Booms, aber auch über die Kritik an den Plänen der Stadt. Das Hochpunktprinzip helfe, „Wachstum zu versöhnen mit dem Flächenfraß“, sagt Gerlitz.

Der erste „Stadttisch“ findet am Dienstag, 28. März, um 18 Uhr im Gasthaus „Zur Noll“ statt. Die Reihe soll bis zur Sommerpause monatlich fortgesetzt werden. Die interessierte Öffentlichkeit ist eingeladen.

Leserinnen und Leser können uns ihre Fragen per Mail zukommen lassen: An jena@funkemedien.de mit dem Betreff „Stadttisch“.