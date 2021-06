In Jena vorgestellt: Neue Tora-Rolle für die Jüdische Gemeinde

Rabbiner und Sofer (= Schreiber) Reuven Yaacobov in den Rosensälen am Mittwoch beim Schreiben einer neuen Tora-Rolle.

Jena. Rabbiner Reuven Yaacobov gab in Jena Auskunft, wie das heilige Pergament beschrieben wird

Er habe damals gezittert beim Schreiben seiner ersten Tora-Rolle, sagt Rabbiner und Sofer (= Schreiber) Reuven Yaacobov. – Aus Ehrfurcht und weil Schreibfehler zur Folge haben, von vorn anfangen zu müssen. Sechs Fehler habe er gemacht. Heute, bei seiner 20. Tora-Rolle, glaube er Fehler ausschließen zu können, auch weil das Schreiben dieser 304.000 Buchstaben dem zwölfmaligen Lesen des Textes gleichkomme. Und weil er zum Zwecke der Konzentration richtig zu atmen wisse. Sieben Sekunden ein-, 14 Sekunden ausatmen. – Derlei Erläuterungen gab der Rabbiner am Mittwoch im Großen Rosensaal der Universität vor Besuchern.

Die Arbeitsgemeinschaft „Tora des Lebens“ und die Theologische Fakultät der Uni (Wir berichteten ausführlich) hatten eingeladen, um zum Themenjahr „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“ einen besonderen Programmpunkt zu setzen: Was hat es mit diesem für die Juden heiligen Akt des Schreibens einer Tora-Rolle auf sich? Wie ist das mit dem Verbot der Berührung des Pergaments, das die fünf Bücher Mose birgt und Teil der hebräischen Bibel wie des Alten Testaments ist? Nach der Niederschrift des ersten Buchstabens im Herbst 2019 wird Yaacobov im September die Tora-Rolle fertiggeschrieben haben. Am 30. September wird sie feierlich in die Jüdische Gemeinde Erfurt eingebracht.