Neue Unterwäsche im Visier: Frauen versuchen 30 BHs in Jena zu stehlen

Jena. Zwei Frauen hatten es in einem Geschäft in Jena auf neue Unterwäsche abgesehen. Doch ihr Plan scheiterte.

Beim Versuch der kostenfreien Beschaffung von Unterwäsche sind am Dienstag zwei Frauen in der Goethestraße in Jena erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, verstauten sie gut 30 Büstenhalter unter private Sachen im Einkaufskorb und wollten so das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen.

Das flog jedoch auf und so mussten die beiden 27 und 49 Jahre alten Frauen ohne Unterwäsche, aber dafür mit einer Anzeige, den Heimweg antreten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.