Blick auf das Carl-Zeiss-Werk und die Ernst-Abbe-Hochschule in Jena.

Jena. Barbara Wieczorek will innovative Lehrmethoden fördern.

Neue Vizepräsidentin an Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Prof. Dr. Barbara Wieczorek ist seit Mittwoch neue Vizepräsidentin für Studium, Lehre und Weiterbildung der Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) Jena. Die Professorin für Informatik lehrt seit dem Wintersemester 2016/2017 im Fachbereich Grundlagenwissenschaften der EAH Jena. Neben ihrer Lehrtätigkeit leitet sie das Teilprojekt „Hochschuldidaktik“ im Rahmen des Verbundprojektes der Jenaer Hochschulen.

Barbara Wieczorek studierte Mathematik an der Technischen Universität Ilmenau. Danach übernahm sie eine wissenschaftliche Tätigkeit am Lehrstuhl für Mathematische Statistik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, wo sie auch promovierte.

Bereits in der Zeit ihrer Promotion fesselten die junge Wissenschaftlerin die Themen Lehre und Didaktik, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. „Mich faszinierte die Reflexion über Denkprozesse, die bei Studierenden stattfanden und in die ich mich versuchte hineinzuversetzen. Das motivierte mich, während meiner Promotion zusätzlich ein Lehramtsstudium in Mathematik und Informatik zu absolvieren, um didaktische Grundlagen zu erlernen und meinen beruflichen Fokus perspektivisch auf die Lehrtätigkeit legen zu können“, wird die gebürtige Münchnerin zitiert.

Software-Entwicklerin und Staatsexamen

Nach der Einreichung ihrer Dissertation war Wieczorek als Software-Entwicklerin tätig. Anschließend folgte der Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien, den sie im Januar 2018 mit dem zweiten Staatsexamen abschloss. Die Berufung als Professorin an die EAH Jena erreichte Barbara Wieczorek während ihrer dritten Elternzeit.

Der Senat der Hochschule habe die Wissenschaftlerin für das Amt als Vizepräsidentin für Studium, Lehre und Weiterbildung am 20. Oktober bestätigt. Eine ihrer Hauptaufgaben für die kommende Zeit sehe Wieczorek in der Förderung innovativer Lehrmethoden und digital bereicherter Lehre an der EAH Jena.