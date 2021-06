Neue Woche mit neuen Baustellen in Jena

Stauvorschau für Jena

Forstweg: Vollsperrung zwischen Kochstraße und Bahnbrücke wegen Straßenbauarbeiten. Dauer 24. bis 30. Juni.

Lutherstraße: Halbseitige Sperrung zwischen Lutherstraße 183 bis zur Einmündung Langetal wegen Kabelarbeiten. Dauer bis Ende August. Weitere Bauabschnitte in der Lutherstraße folgen.

Parkplatz „Am Gries“: vorderer Teil des Parkplatzes Richtung Griesbrücke am Skateboard-Tag für Kinder und Jugendliche. Dauer: 21. Juni; 8 bis 20 Uhr. Es stehen noch genügend Ausweichparkstellflächen im hinteren Teil des Parkplatzes zur Verfügung.

Wöllnitzer Oberweg: Vollsperrung, Hausnummer 34. Dauer 21. Juni bis 25. Juni wegen Hausanschlussarbeiten. Fußgänger können den Baustellenbereich passieren. Da der Baubereich mittig im Wöllnitzer Oberweg liegt, kann entweder über den Borngraben oder die Wöllnitzer Straße zu- und abgefahren werden.

Zum Ziskauer Tal: Vollsperrung, Hausnummer 10 wegen Aufstellung eines Elektrofreimastes. Dauer: 23. Juni in der Zeit von 8 bis 13 Uhr. Die Baustelle muss über die Kreisstraße 12 und 13 umfahren werden.

Ankündigungen: Closewitz, halbseitige Sperrung auf Höhe der Hausnummer 1 vom 6. Juli bis 3. August. Lange Straße, Ecke Bachstraße, Vollsperrung vom 30. Juni bis 9. Juli. Otto-Schott-Straße, halbseitige Sperrung auf Höhe der Hausnummer 1b vom 28. Juni bis 9. Juli.

