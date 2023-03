Neuer Hochbehälter für Jenaer Trinkwassernetz

Jena. Eine Beeinträchtigung der Versorgung sei möglich, teilt Jenawasser mit.

Nach der Inbetriebnahme des Hochbehälters im Rautal schließt Jenawasser nun weitere Teile von Jena-Ost und Wenigenjena an den neuen Trinkwasserspeicher an. Die Netzumstellung ist für Dienstag, den 21. März, vorgesehen. Dadurch erhöht sich der Wasserdruck um rund ein Bar. Betroffen sind rund 900 Grundstücke.

Herkunft, Qualität und Zusammensetzung des Trinkwassers ändere sich durch die Umstellung nicht, so Jenawasser. Das Gebiet wird weiterhin mit Trinkwasser aus dem Wasserwerk Burgau versorgt. Vorübergehend könnten zwar Trübungen des Trinkwassers auftreten. Diese seien aber gesundheitlich unbedenklich. In der Regel würden sie nach kurzer Zeit wieder verschwinden. Jenawasser bittet seine Kunden, in diesem Falle zunächst abzuwarten und später das Wasser einfach eine Weile laufen zu lassen, bis es wieder klar aus der Leitung kommt.

Verschwinden die Trübungen dennoch nicht, empfiehlt das Unternehmen, die Leitstelle der Stadtwerke Jena-Netze unter Telefon 03641/688 888 zu informieren. Außerdem kann es durch die veränderten Druckverhältnisse zu Schäden an öffentlichen Trinkwasserleitungen kommen. Auch in diesem Falle ist die Leitstelle zu informieren.

Zweitgrößter Wasserspeicher Jenas

Bereits Ende April 2022 waren Teile des Jenaer Zentrums, von Jena-Nord, Jena-Ost und Wenigenjena sowie Kunitz an den neuen Hochbehälter Rautal angebunden worden. In der Folge konnten ältere Hochbehälter in Kunitz und am Landgrafen außer Betrieb genommen werden. Nun werden weitere Teile von Jena-Ost und Wenigenjena an den Hochbehälter angebunden. In der Folge kann der 1897 errichtete Hochbehälter am Ostfriedhof ebenfalls außer Betrieb gehen.

Der Hochbehälter Rautal ist mit einem Fassungsvermögen von 6000 Kubikmetern Jenas zweitgrößter Wasserspeicher. Er ist eine zentrale Maßnahme im Wasserversorgungskonzept 2040 für Jena und die Region. Unterdessen nimmt Jenawasser bereits das nächste Projekt aus dem Wasserversorgungskonzept 2040 in den Blick. Ab Mitte des Jahres entsteht im Jenaer Stadtforst der Ersatzneubau für den inzwischen viel zu klein gewordenen Hochbehälter Schweizerhöhe. Die Anlage versorgt rund 14.000 Haushalte in Jena und Umgebung.