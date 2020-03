Neuer Imbiss-Bereich für den Burgaupark

Vielen Besuchern ist es aufgefallen: Im Burgaupark wird umgebaut. Seit dem 9. März ist der bisherige Bereich der gastronomischen Anbieter verschwunden. Und zwar hinter Schutzwänden. Hinter denen wird gewerkelt, so dass laut Plan zu Ostern dort alles neu sein soll.

Im Burgaupark geht der Handels-Alltag weiter, wenn auch vermindert. Foto: Michael Groß

So jedenfalls war es geplant, sagt Centermanager Thomas Saul auf Nachfrage unserer Redaktion. Natürlich ist ihm klar, dass die Corona-Krise vieles verändert hat. Er hofft darauf, dass sich die Lage entspannt und der gastronomische Bereich tatsächlich vor Ostern wieder mit neuem Fußboden und attraktiverer Bestuhlung empfangsbereit für Besucher ist. „Es geht uns darum, die Zahl der Sitzplätze für die Gäste zu erweitern. In Spitzenzeiten wie gegen Mittag haben die nämlich nicht gereicht“, sagt der Manager. Nun soll noch eine zweite Zone für Sitzplätze eingerichtet werden. Sie werde daneben entstehen und sich in den Gang etwa bis zum Schuhanbieter „Reno“ erstrecken.

Was die bisherigen Gastronomen betrifft, so bleibt alles beim Alten. Es liegt nun an ihnen, ob sie ihre Theken erneuern wollen oder nicht. Die Fleischerei Hönnger hatte ihre heiße Theke ja erst modernisiert, wie von Michael Hönnger, einer der beiden Geschäftsführer der Fleischerei, zu erfahren war. Er kann darauf verweisen, dass man die Imbissversorgung dennoch weiterführt. Diese Aufgabe hat ein mobiler Stand am Eingang des Einkaufscenters übernommen. Auch eine Wurst- und Fleischtheke gibt es dort. Diese Angebote dürften weiter Bestand haben, trotz Corona-Auflagen, denn Imbiss-Straßenstände sind erlaubt.

Ebenfalls erneuert werden soll im Burgaupark das Portal neben der Postfiliale. Dieser Zugang ist momentan geschlossen. Hier werde eine moderne Drehtür eingebaut, sagt Saul und verweist auf die Bedeutung dieses Eingangs für die Kunden, die mit Bus und Straßenbahn kommen. Außerdem sollen im Zuge der Maßnahmen auch größere, neue Kunden-Toiletten entstehen.

Die positiven Aussichten sehen Thomas Saul und die Geschäftsleute durch Corona getrübt. Es ist viel Verunsicherung im Burgaupark zu spüren. Die Händler wissen nicht, was täglich Neues an behördlichen Anordnungen kommt. Ab Freitag sollen zahlreiche Geschäfte geschlossen bleiben. Der Rewe-Markt aber bleibt genauso geöffnet wie die Drogerie Rossmann, die Apotheke, das Sanitätshaus Philmed, der Post- und Zeitungs-Kiosk, Pfennigpfeiffer, Optik Matt, die Kleenothek und die Bäckerei Sternenbäck, die aus der Gastronomie-Zone jetzt ausgezogen ist und mit einem Verkaufsstand im Foyer gegenüber Rewe präsent ist.