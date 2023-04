Neuer Kontaktbereichsbeamter für Jena-Lobeda

Jena. Der neue Mann, der jetzt im Bezirk für Ordnung sorgen soll, heißt Stefan Katzemann. Auf ihn warten einige Herausforderungen.

Jena-Lobeda hat einen zweiten Kontaktbereichsbeamten (Kobb). Der neue Mann, der jetzt im Bezirk für Ordnung sorgen soll, heißt Stefan Katzemann. Am Donnerstag wurde er feierlich in sein neues Amt eingeführt.

Seit Anfang April ist Stefan Katzemann in seinem neuem Betreuungsgebiet unterwegs. Das Büro teilt er sich mit Ralf Barthel, der bisher alleiniger Kontaktbereichsbeamter für den Bezirk Jena-Lobeda war. Der dürfte sich auf die Unterstützung freuen, denn Jena-Lobeda ist der am dichtesten besiedelte Stadtteil in Jena. Mit sieben Schulen, sieben Wohnungsunternehmen, dem Universitätsklinikum und den Gemeinschaftsunterkünften gibt es ein weites Aufgabenfeld, für das der zweite Kobb jetzt mit zuständig ist.

Aufgrund dieser hohen Belastung sei es wichtig und dringend notwendig, eine zweite Kontaktbereichsstelle in Lobeda zu integrieren, so Polizeidirektorin Sandra Pflug-Hellwig bei der feierlichen Amtseinführung. Auch aufgrund der hohen Kriminalitätsrate, mit der Lobeda zu kämpfen habe, habe man sich für einen zweiten Koob entschieden. So seien in Lobeda im vergangenen Jahr 260 Diebstahlsdelikte, 78 Körperverletzungen und 31 Fälle von Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt worden.

Schnittstelle zwischen Bevölkerung und Polizeidienststelle

Der Kontaktbereichsdienst sei seit über 25 Jahren der Garant für einen guten Bürger-Polizeikontakt und würde die Akzeptanz der Bürger für die Polizeiarbeit immens stärken. Denn Kontaktbereichsbeamte stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen der Polizeidienststelle und der Bevölkerung, der Kommunalverwaltung, Wirtschaftsunternehmen, Institutionen und Vereinen dar. Das geschehe, in dem sie kontinuierlich den Kontakt zwischen der Bevölkerung und der Polizei pflegen und für polizeiliche Belange als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, erklärt die Polizeidirektorin.

Auch Stefan Katzemann möchte als zuverlässiger Ansprechpartner in Erscheinung treten. Die notwendige Erfahrung und das passende Fingerspitzengefühl bringe der 44-Jährige für die neue Tätigkeit mit. Katzemann ist seit 1998 bei der Thüringer Polizei tätig. Direkt nach dem Abitur habe er bei der Polizei angeheuert. Erst in der geschlossenen Einheit, dann im Inspektionsdienst habe er eine Bilderbuch-Karriere hingelegt, so Pflug-Hellwig.

Der Ehemann und Vater dreier Kinder hat sich sehr über den neuen Dienstposten gefreut. Er sei zwar nicht in Jena groß geworden, kenne jedoch seine Jenenser mittlerweile ziemlich gut und wisse, wie wichtig es ist, den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern zu halten. Nach seiner Tätigkeit als Streifenpolizist stelle die Arbeit als Kontaktbereichsbeamter eine neue Herausforderung dar, derer sich Katzemann gerne stellt.

Auch Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt und Staatssekretär Udo Götze beglückwünschten Stefan Katzemann zur neuen Stelle. Beide begrüßten den Schritt, einen zweiten Kobb in Lobeda zu integrieren und sehen in Stefan Katzemann die ideale Besetzung für die Stelle.