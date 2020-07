Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Leitstellenverbund Ostthüringen mit Sitz Jena und Gera

Der Leitstellenverbund Ostthüringen kann starten. Das besiegelten am Montag die Vertreter der kreisfreien Städte Jena und Gera sowie der Landkreise Altenburg, Greiz, Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Saale-Holzland mit einer Verwaltungsvereinbarung. Der Leitstellenverbund mit den beiden Standorten Jena und Gera erhöhe die Sicherheit der Bevölkerung wie auch die Wirtschaftlichkeit. sagte Jenas Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe (CDU). Dies werde von den Krankenkassen als Kostenträger in Form eines erhöhten Leitstellenentgelts und auch durch den Freistaat in Form von Fördermitteln (70 Prozent der Investitionskosten) und Beratungsleistungen gewürdigt. „Dass die Ostthüringer Bemühungen durch den Freistaat großzügig unterstützt und gefördert werden, schafft die notwendigen Handlungsspielräume und die organisatorische Sicherheit, um mit der Umsetzung noch in diesem Jahr erste Meilensteine erreichen zu können“, sagte Peter Schörnig, Fachdienstleiter Feuerwehr. Das Landesgutachten zum Leitstellenverbund und Standortkonzept sieht vor, dass die aktuell 13 Leitstellen auf neun reduziert werden. Während einzelne Landkreise auf kommunaler Selbstverwaltung beharren, konnte in Ostthüringen frühzeitig eine Einigung erzielt werden. Auch eine Lehrleitstelle soll in Ostthüringen etabliert werden.