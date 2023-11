Neuer Mietspiegel zeigt: „Jena ist nicht München“

Jena. Was das Bild von der Stadt der höheren Mieten relativiert.

Die Stadt Jena verfügt seit wenigen Tagen über einen neuen sogenannten „qualifizierten“ Mietspiegel. Das hat am Donnerstag Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) vermeldet. Zwar biete Jena schon über Jahre freiwillig einen Mietspiegel an, um den Vergleich zu ermöglichen mit ortsüblichen Mieten im nicht preisgebundenen Bestand. Der jüngste Überblick entspreche aber der seit Juli 2022 für Kommunen mit über 50.000 Einwohnern bestehenden gesetzlichen Pflicht, den qualifizierten Mietspiegel als gerichtlich anerkannten Maßstab vorzulegen. Vonnöten sei der qualifizierte Mietspiegel zudem, um Mietpreisbremse und Kappungsgrenze „in Wirkung zu setzen“, sagte Gerlitz.

Der Bürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent sprach die repräsentative empirische Erhebung an. Vermieter bezogen auf 11.900 Wohnungen und Mieter bezogen auf 13.000 Wohnungen seien abgefragt worden. „Wir haben genügend Rücklauf bekommen, um empirische Mietgrößen auszuweisen“, sagte Gerlitz. Der vorliegende Mietspiegel sei von beiden Interessenvertretungen – vom Deutschen Mieterbund Mieterverein Jena e.V. und vom Verein Haus und Grund – anerkannt worden, was den Status „qualifiziert“ ausmache.

Der Spiegel sagt was anderes

„Ja, die Mieten sind höher in Jena“, sagte Christian Gerlitz. Zu bedenken bleibe aber, dass die zwischen 1968 und 1991 errichteten Neubauten in Lobeda, Winzerla und Nord die am stärksten vertretene Baualtersklasse in Jena ausmachen würden. Gerlitz bemaß den Anteil auf etwa ein Drittel des Jenaer Bestandes.

Schaut man im Mietspiegel dazu beispielsweise unter „einfache Wohnlage“ und auf eine Bleibe von 50 bis 80 Quadratmeter Größe, so sind 5,80 Euro Netto-Kaltmiete als Mittelwert ausgewiesen. Und zum verbreiteten Etikett „Jena – das München des Ostens“: Gerlitz lenkte den Blick auf die Mietspiegel-Spalte für Wohnungen, die seit 2017 in Jena gebaut worden sind. Dort bewegt sich die Netto-Kaltmiete im Mittelwert zwischen 9,03 Euro bei Wohnungen von weniger als 50 Quadratmetern in einfacher Lage und 11,83 Euro bei Wohnungen von über 80 Quadratmetern in mittlerer Lage. Gerlitz‘ Kommentar: „Das ist nicht München.“

Der Mietspiegel im Detail unter:https://service.jena.de/de/mietspiegel-fuer-wohnraummieten