Robert Heyne mit einer Büste Napoleon Bonapartes von circa 1810, die jetzt in der Heimatstube Neuengönna steht.

Neuer Napoleon in der Heimatstube Neuengönna

Neuengönna. In der Heimatstube Neuengönna ist ab sofort eine markante historische Büste Napoleon Bonapartes zu sehen – gekommen ist sie als Geschenk.

Robert Heyne ist auf diesen Zuwachs in seiner Heimatstube Neuengönna besonders stolz: In einem Ausstellungsraum, in dem Schlachtfeldfunde und Waffen der Schlacht bei Jena und Auerstedt von 1806 gezeigt werden, steht jetzt eine große Büste des französischen Kaisers Napoleon Bonaparte.

Geschenkt bekommen hat Robert Heyne die um circa 1810 angefertigte Büste von seinem belgischen Freund Marcel Cortvrint. Der 94-Jährige teilt mit Heyne die Leidenschaft für die napoleonische Zeit – daraus ist eine jahrzehntelange Freundschaft entstanden.

Bessere touristische Vermarktung angemahnt

„Ich habe bereits mehrere Büsten Napoleons in meinem Besitz, aber diese fast lebensgroße ist wirklich toll. Ich habe sie gleich nach meiner Rückkehr aus Belgien in der Heimatstube platziert“, so Heyne.

Seine Reise nach Belgien, bei der er unter anderem das Schlachtfeld bei Waterloo besuchte, habe ihn darin bestärkt, dass das historische Erbe der Schlacht bei Jena und Auerstedt besser touristisch vermarktet werden müsse.

„Die Schlacht von 1806 ist genauso bedeutend wie die bei Waterloo. Dort wurden Millionen in den Tourismus investiert, die ganze Region lebt davon. Hier ist dagegen tote Hose. Wenn hierher mehr Touristen kommen, würde es auch wieder Gastronomie im Gönnatal geben“, so Heyne.

