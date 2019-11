Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Rad- und Wanderweg für Saaleplatte gefordert

Es müssen nicht immer neue Straßen oder neue Linien des Nahverkehrs entstehen, um die Verkehrssituation zwischen den Jenaer Ortsteilen zu verbessern. Es kann auch ein kombinierter Rad-, Wander- und Kulturweg sein. So einer soll nämlich zwischen den Ortsteilen der Saaleplatte entstehen, also zwischen Isserstedt, Cospeda, Closewitz, Lützeroda, Vierzehnheiligen und Krippendorf.

Eine Beschlussvorlage dazu will jedenfalls die CDU-Fraktion im Jenaer Stadtrat am 4. Dezember einbringen, kündigt Fraktionschef Guntram Wothly an. So soll der OB beauftragt werden, bis zum 3. Quartal 2020 die Planung und Umsetzung eines solchen Kombi-Weges zu prüfen. Im Zusammenhang damit soll der Anschluss an bereits bestehende Radwanderwege und an den Nahverkehr ermöglicht werden. Dabei könnten auch die Buswendeschleife Cospeda sowie die Haltestelle bei Globus Isserstedt mit Abstellmöglichkeiten für Fahrräder versehen werden.

Hintergrund dieser Initiative der CDU ist die von Wothly als „katastrophal“ bezeichnete Anbindung von Ortsteilen an die Stadt. Dies sei ihm auch kürzlich bei einer gemeinsamen Beratung mit Ortsteilbürgermeistern und Ortsteilräten bestätigt worden. Bis auf Cospeda und Isserstedt, die inzwischen eine ordentliche Busanbindung haben, sei die Situation nicht gut: Busse würden zu selten fahren, die Straßen seien schlecht, und Radwege gebe es kaum. Der nun vorgeschlagene Kultur-, Rad- und Wanderweg würde einen erheblichen Nutzen bringen für eine bessere Anbindung von Closewitz, Krippendorf und Vierzehnheiligen an die End-Haltestellen in Isserstedt und Cospeda, sagt Wothly. Hinzu käme der Effekt für Freizeit und Erholung sowie für den Klimaschutz und auch für das günstigere Erreichen der Sehenswürdigkeiten auf der Saaleplatte.

Die CDU hofft auf eine breite Zustimmung im Stadtrat. Das sei ein Projekt, das Stadt und Ortsteile näher zusammenbringen kann, heißt es bei den Jenaer Christdemokraten.