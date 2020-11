Neuer Standort für lebensfrohe Göre

Die von der Kappellendorfer Künstlerin Kerstin Stöckel geschaffene Bronzeplastik "Mädchen mit Taube" erhielt im Spätsommer endlich einen neuen Standort an der Landfeste an der Saale.

Die von der Kappellendorfer Künstlerin Kerstin Stöckel geschaffene Bronzeplastik „Mädchen mit Taube“ erhielt im Spätsommer endlich einen neuen Standort an der Landfeste.

Die Figur musste seit ihrer Errichtung Anfang der 1980er Jahre mehrmals umziehen, vom einstigen Platz vor einer Kindereinrichtung in der Frauengasse nach der Wende in den Garten einer Kita in der Paradiesstraße, wo sie bis 2015 stand. Auf Grund einer Neunutzung des Areals erfolgte dort der Abbau, wobei zu dieser Zeit niemand wusste, wem die Plastik gehörte und wer sie geschaffen hat.

Eigenbetrieb kauft die Figur

Zunächst wurde die Mädchenfigur nach Angaben von Jenakultur samt Sockel auf dem Gelände vom Kommunalservice Jena in der Löbstedter Straße eingelagert. Im Dezember 2018 konnte sie für 10.000 Euro von der Künstlerin durch den Eigenbetrieb angekauft werden. Die Figur ist seither offiziell in städtischem Besitz.

Seit Dezember 2019 befand sie sich bei einem Bronzerestaurator in Leipzig, wo sie aus Mitteln von Jenakultur umfänglich saniert und gereinigt wurde. Jetzt ist die niedliche kleine Plastik der lebensfrohen frechen Göre, die übrigens ein lebensgroßes Abbild der Tochter der Bildhauerin darstellt, auf den so genannten „Lacheterrassen“ im neu gestalteten Areal der Landfeste unweit der Paradiesbrücke dauerhaft angekommen.

Obwohl klein, bildet sie nun einen hübschen Blickfang auf den Sitzstufen mit Orientierung zur Saale. Übrigens wird die Figur demnächst noch eine Edelstahl-Beschilderung erhalten. Das gesamte Areal der neu gestalteten Landfeste wird am kommenden Freitag coronabedingt nur in kleinem Rahmen der Öffentlichkeit übergeben.