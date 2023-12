Neuer Trend in der Bürgerfragestunde: Bitte schriftlich beantworten!

Jena Thomas Beier über leere Stuhlreihen bei den Stadtratssitzungen.

Ach. Gut, dass Sie da sind! So geht das nicht weiter. Denn zu den Sitzungen des Stadtrates kommen immer weniger Gäste. Und es liegt nicht nur an krankheitsbedingten Ausfällen. Zwei der drei Fragesteller in der Bürgerfragestunde baten am Mittwochabend um eine schriftliche Beantwortung. Schon klar. Was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Erst recht, wenn es um knifflige Antworten geht, die dann diskret per Post nach Hause kommen. Da muss man nicht persönlich in der Rathausdiele erscheinen, wo man ja auch automatisch bei Jena-TV im Fernsehen ist.

Immerhin, und das weckt Hoffnungen: Ein paar junge Leute saßen zuletzt in den Zuschauerreihen. Eine junge Frau hatte Fragen zur Fernwärmeversorgung gestellt: „Wie viele Wohneinheiten wurden in den letzten fünf Jahren in Jena angeschlossen, und wie viele werden es künftig sein?“ Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) konnte diese Teilfrage zwar nicht konkret beantworten, da die Zahl der Wohneinheiten „im Verantwortungsbereich Dritter liegt“, wie er sagte. Er antwortete der Bürgerin aber dennoch sehr gern. Sie gehörte übrigens zur SPD-Nachwuchsorganisation „Jusos“.