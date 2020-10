Neuer US-Generalkonsul beantwortet in Jena fast alle Fragen

Ein US-Generalkonsul kann ein überzeugender Quizmaster sein. Wozu dienen die Wahlmänner in den USA? Was sind die sogenannten Swing States? Und wer wird noch am 3. November neben dem US-Präsidenten gewählt? Kenichiro Toko – „alle nennen mich Ken“ – besuchte am Mittwochmorgen das Carl-Zeiss-Gymnasium in Jena und erklärte auf Wunsch der Elftklässler mehr zu den anstehenden Wahlen in seinem Heimatland. Seit August ist er in Leipzig ansässig als US-Generalkonsul für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Erstmals besuchte er nun Jena.

Toko wirkt wie ein schlagfertiger und charmanter Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika, der in den nächsten drei Jahre dafür arbeitet, die Beziehungen zu Deutschland besser zu vernetzen. Dazu gehören auch solche Schulbesuche, die über das Programm „Meet US“ des US-Generalkonsulats angeregt werden.

Das Zeiss-Gymnasium nahm bereits in der Vergangenheit diese Möglichkeit wahr und wurde nun angefragt, ob auch der neue Generalkonsul auf einen Besuch vorbeikommen könne, erzählt Lehrer Tom Fleischhauer.

Mehr recyceln, mehr laufen

Die Oberstufe war vorbereitet auf das Gespräch in Englisch und konnte die Fragen von Ken Toko überzeugend beantworten, um schließlich selbst das Ruder in die Hand zu nehmen. „Ihr könnt mich alles fragen – privat, beruflich. Nur ob ich zu allem auch antworte, ist eine andere Sache“, sagte Toko.

Also: Welche Unterschiede bemerkt er zu seiner Heimat? „Ich laufe mehr oder nehme die Straßenbahn“, antwortet Toko. In Leipzig – und auch Jena – sei vieles näher als in den weitläufigen USA. Womit er anfangs zu kämpfen hatte, war das deutsche Recycling-System und die damit einhergehenden verschiedenen Tonnen.

Bei politischen Fragen ist der Diplomat vorsichtiger. Bei öffentlichen Auftritten muss er sich neutral verhalten. „Ich kann nicht sagen, wen ich gewählt habe“, sagte er. Im Privaten könne er indes seine eigene politische Meinung vertreten und wählen, wen er für richtig halte.

„Unglücke verfolgen mich“

Ken Toko ist ein erfahrener Beamter im Dienste der USA. Nach seiner Tätigkeit beim Elektronikkonzern Sony Corporation in Tokio trat er 2003 als Sonderassistent in das US-Außenministerium ein. Er arbeitete bereits als Konsularbeamter in Shanghai und Taiwan. Von 2014 bis 2017 war er stellvertretender Botschaftsrat an der US-Botschaft in Kiew. Dort erlebte er den Krieg in der Ukraine direkt mit.

2011, als durch ein Erdbeben ein Tsunami und in Folge dessen die Nuklearkatastrophe von Fukushima ausgelöst wurde, war er als stellvertretender Leiter für interne politische Angelegenheiten an der US-Botschaft in Tokio beschäftigt. „Unglücke verfolgen mich offenbar“, sagte er, woraufhin die Gymnasiasten zögerlich lachten. „Aber hoffentlich nicht in Deutschland“, fügte er hinzu.

Alle drei Jahre zieht der in New York City geborene Toko mit seiner Familie um, was gerade für seine vier Kinder anstrengend sei. „Aber sie haben sich daran gewöhnt“, erzählt Toko. Sein Deutsch bezeichnete er als relativ schlecht, er spricht zudem Japanisch, Mandarin und Ukrainisch.

Am Nachmittag besuchte Ken Toko noch das Jenaer Rathaus, wo er mit Oberbürgermeister Thomas Nitzsche sprach und sich ins Gästebuch der Stadt eintrug.