Neuerliche Sperrung B 88 bei Dorndorf

Zuletzt wurde im Sommer 2020 am Bahnübergang in Dorndorf-Steudnitz gebaut.

Dorndorf-Steudnitz. In Dorndorf-Steudnitz wird eine Brücke abgerissen und ein Bahndamm errichtet

Pendler auf der Bundesstraße 88 zwischen Jena und Camburg müssen sich im Herbst auf neuerliche Behinderungen einstellen.

Wie Carl Krumbholz, Chef der VG Dornburg-Camburg, am Dienstag in Camburg informierte, wird die B 88 im Bereich des Bahnübergangs in Dorndorf-Steudnitz wegen Bauarbeiten der Bahn ab 4. September komplett gesperrt. Die marode Bahnbrücke wird dann abgerissen und ein Bahndamm errichtet. Etwa eine Woche lang rollen weder Züge noch Autos.

Danach soll sich gleich ab 13. September eine weitere Baustelle am Ortsausgang in Richtung Camburg anschließen. Hier sei eine Hangsicherung geplant, für die eine Vollsperrung nötig sei, erklärte Krumbholz. Der Bau soll sechs Monate dauern. Jedoch sei noch nicht endgültig entschieden, ob vielleicht eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung ausreiche.