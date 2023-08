Neues Angebot: Mit dem Bus von Jena zum Rusticus-Festival nach Schorba

Schorba/Jena. Das Rusticus-Festival in Schorba hat sich als kultureller Geheimtipp etabliert. Erstmals können Gäste jetzt mit dem Bus aus Jena anreisen.

Die fehlende Möglichkeit, mit dem öffentlichen Nahverkehr von Jena zum Rusticus-Festival nach Schorba anreisen zu können, sei oft der Grund gewesen, warum Jenaerinnen und Jenaer den Besuch der zweitägigen Musikveranstaltung scheuten, sagen die Organisatoren Rüdiger Mund und Wolfram Seznec. In diesem Jahr soll das anders sein: Zwei Fahrten mit dem Bus von Jena nach Schorba und zurück sollen einen bequemen Besuch von Stadtbewohnern beim Festival auf dem Land ermöglichen.

Möglich macht das eine Kooperation mit der JES Verkehrsgesellschaft, die am Freitag, 25. August, und Samstag, 26. August, die Linie 490 aktiviert, die vom Busbahnhof in Jena ab 18 und 19.15 Uhr über verschiedene Haltestellen in der Stadt wie Ernst-Abbe-Hochschule und Winzerla sowie Ammerbach, Nennsdorf, Oßmaritz und Bucha nach Schorba führt. Die Rückfahrten starten um 23 und 0.15 Uhr. Für die Busfahrten würden die üblichen Tarife, aber auch das Deutschlandticket gelten.

Das Ziel: Künstler entdecken

„Ich dachte immer, so ein Fahrplan lässt sich nicht spontan ändern. Aber die JES war sofort offen für unser Anliegen“, sagt Rüdiger Mund. Wie Wolfram Seznec ergänzt, haben die beiden nun die Hoffnung, mehr Besucherinnen und Besucher aus Jena empfangen zu können als sonst.

Geboten wird bei der siebten Auflage des Rusticus-Festivals wie üblich ein Programm aus Musik und Kunst in einem gemütlichen Ambiente. „Das Rusticus ist auch immer ein Festival für Leute, die sonst nicht zu Festivals gehen“, sagt Rüdiger Mund. Gleichwohl haben er und Wolfram Seznec immer den Anspruch, Musikerinnen und Musiker aus dem In- und Ausland einzuladen, „bevor sie von anderen entdeckt werden“.

Neben Wiederholungsgästen wie Jpson aus Südafrika und Oliver Jahn aus Jena ist diesmal beispielsweise die kanadische Band Scenic Route to Alaska dabei, um die sich Rüdiger Mund und Wolfram Seznec schon viele Jahre bemüht haben. Bei der Italo-Songwriterin Luca Vasta könnten sich Zuhörerinnen und Zuhörer auf „sehr positiven, freundlichen“ Folk-Pop freuen, bevor es bei der niederländischen Alternative-Rock-Band Bony Macaroni „noch einmal richtig zur Sache geht“.

„Drohen mit gutem Wetter“

Traditionell wird es am Samstagnachmittag auch wieder ein Programm insbesondere für Menschen aus den umliegenden Orten bei Kaffee und Kuchen sowie freiem Eintritt geben.

Nachdem das Rusticus-Festival in den vergangenen Jahren immer mal wieder von Regenfällen gebeutelt worden ist, „drohen wir dieses Mal mit gutem Wetter“, wie Rüdiger Mund sagt. Kurz nach dem diesjährigen Rusticus wollen er und Wolfram Seznec sich an die Planung für die nächste Auflage machen. „Wir haben immer Leute auf dem Schirm, die wir gerne in Schorba hätten“, so Rüdiger Mund.

Das Programm:

Freitag, 25. August, ab 19.30 Uhr:

-Rudi Tuesday Band feat. Alexander Wurlitzer (Thüringen), Flamin’ Shots (Jena) und Scenic Route to Alaska (Kanada)

Samstag, 26. August, ab 14 Uhr:

-Liedernachmittag mit den regionalen Künstlern Oliver Jahn, Die Ankerketteneinfedder und Ostart sowie Einblicke in den Alltag des Holzhandwerks. Vernissage der Künstlerinnen Heike Burkhardt und Dana Schwarz-Haderek

ab 19 Uhr:

-Jpson Solo (Südafrika), Luca Vasta (Italien/Deutschland) und Bony Macaroni (Niederlande)

Tickets gibt es unter www.jena.de/tickets oder an der Abendkasse. Freitag und Samstag kostet der Eintritt jeweils 20 Euro, das Wochenendticket gibt es für 35 Euro. Samstagnachmittag ist der Eintritt frei. Weitere Infos sowie der Bus-Fahrplan sind unter www.rusticus-festival.de zu finden.