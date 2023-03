Neues Buch „Jena-Paradies“: Vom Streben nach Selbstbestimmung und Freiheit in der DDR

Jena. Am Samstag, 25. März, ist Peter Wensierski in der JG-Stadtmitte zu Gast. Auch ein besonderer Stadtrundgang mit ihm wird angeboten.

Der Journalist und Autor Peter Wensierski stellt am Wochenende sein neues Buch „Jena-Paradies“ vor, in dem er nicht nur die Umstände des Todes von Matthias Domaschk im Jahr 1981 in der Geraer Stasi-Untersuchungshaft klärt, sondern auch das Bild einer ganzen Generation zeigt, die im diktatorischen DDR-System nach Selbstbestimmung und Freiheit strebte. Leider waren die Terminankündigungen in unserer Ausgabe vom Montag, 20. März, fehlerhaft. Hier die richtigen Terminangaben:

Am kommenden Freitag- und Samstagabend liest Peter Wensierski in der Villa Rosenthal. Beide Veranstaltungen sind bereits ausverkauft.

Am Samstag, 25. März, ab 15 Uhr ist Peter Wensierski in der JG-Stadtmitte zu Gast. Hier müssen keine Tickets erworben werden, die Veranstaltung ist offen zugänglich.

Am Samstag, 25. März, findet ab 11 Uhr außerdem ein Stadtrundgang mit Peter Wensierski durch Jena zu den Orten statt, die in Domaschks Leben eine Rolle spielten. Start ist am Hanfried auf dem Marktplatz. Auch für die Stadtführung ist keine Anmeldung erforderlich, es müssen keine Tickets erworben werden.

Weitere Lesungen außerhalb von Jena: Donnerstag, 23. März, 18 Uhr, in der Gedenkstätte Amthordurchgang Gera; Montag, 27. März, 19 Uhr, in der Stadtbibliothek Ilmenau; Dienstag, 9. Mai, 19.30 Uhr, im Haus Dacheröden Erfurt