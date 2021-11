Neues Jenaer Umspannwerk steht bald unter Spannung

Nachdem die Gebäudehülle des Umspannwerks am Hardenbergweg fertiggestellt und die beiden tonnenschweren Großtransformatoren eingebaut sind, wird die Anlage aktuell in das 110-kV-Netz der Region eingebunden.

Jena. Stadtwerke Jena Netze schließen Hochspannungsleitungen an. Versorgung für Zentrum und Jenas Westen

Um den gestiegenen Leistungsbedarf zu decken, wird das alte Umspannwerk am Hardenbergweg – in Sichtweite der Tatzendpromenade – durch ein neues ersetzt. Nachdem bereits zwei tonnenschwere Großtransformatoren angeliefert wurden (wir berichteten), wird die Anlage aktuell in das 110-kV-Netz der Region eingebunden.

Wie die Stadtwerke Jena mitteilen, verbindet das Umspannwerk den Netzknoten in Großschwabhausen und das Kraftwerk in Jena-Süd. In einem ausgeklügelten Prozess würden an drei aufeinander folgenden Tagen Leiter für Leiter die Verbindungen zwischen dem bestehenden 110 kV Netz und dem neuen Umspannwerk hergestellt. Die Großkunden seien über die anstehenden Arbeiten informiert und Vorkehrungen im Verteilnetz getroffen worden.

Anschließend würden alle Mittelspannungsleitungen Schritt für Schritt an das neue Umspannwerk verlagert, um die Hochspannung von 110 kV in die übliche innerstädtische Mittelspannung von 10 und 20 kV umzuwandeln.

Ab Frühjahr 2022 werden schrittweise die Aufgaben des alten Werkes übernommen, die Arbeiten der Stadtwerke Jena Netze sollen bis zum September 2022 dauern.

Das Umspannwerk Hardenbergweg stammt aus den 1970er Jahren, ist inzwischen baulich verschlissen und hat zudem seine Kapazitätsgrenze erreicht. Durch einen gestiegenen Bedarf der ansässigen Firmen, darunter Zeiss mit seinem Neubau, und der anliegenden Ernst-Abbe-Hochschule ist der Neubau notwendig. Das Werk versorgt zukünftig große Teile des Zentrums und den Westen von Jena.

Es ist ein gemeinsames Bauprojekt der Stadtwerke Jena Netze und der TEN Thüringer Energienetze. Die Gesamtinvestition für die Stadtwerke Jena Netze und die TEN Thüringer Energienetze belaufen sich auf etwa 13,5 Millionen Euro. Neben dem Umspannwerk Hardenbergweg gibt es in Jena weitere zwei vergleichbare Anlagen: in Jena-Nord und in Göschwitz.