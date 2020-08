Seit Donnerstag, 30. Juli, gibt es eine neue Adresse für Menschen, die in Jena und Umgebung eine Wohnung suchen: das Test-Kundencenter von Jenawohnen.

Jena. Jenas größtes Wohnungsunternehmen berät künftig in der Saalstraße 10.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Kundencenter von Jenawohnen eröffnet

Ein Test-Kundencenter hat Jenawohnen in der Saalestraße 10 eröffnet. Dort sollen vorübergehend Angebote für Wohnungssuchende gebündelt werden, sodass auch Vermietungen ausschließlich dort möglich sind.

Termine können nach Angaben von Jenawohnen vorab online gebucht werden, was bereits zur Eröffnung ein Dutzend Kunden wahrnahm. „Es freut uns sehr, dass unsere Terminbuchungssoftware von unseren Kunden sofort gut angenommen wurde”, sagt Daniel Schade Bereichsleiter von Wohnen und verantwortlich für das neue Kundencenter. Das Service-Center von Jenawohnen in der Saalstraße 7 ist umgezogen und nun in der Saalstraße 10 unter neuem Namen zu finden.

Das Test-Kundencenter ist montags, dienstags, donnerstags und freitags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Am Dienstag zwischen 8 und 12 Uhr sowie am Donnerstag zwischen 14 und 18 Uhr gibt es auch ein Beratungsangebot für die Bestandsmieter aus dem Stadtbereich.

Terminbuchung über www.jenawohnen.de