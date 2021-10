Neues Mitglied der Werkleitung bei Jenakultur

Jena. Nachfolgerin für Thomas Vogl steht in den Startlöchern.

Thomas Vogl, langjähriger Kaufmännischer Leiter von Jenakultur und neben Jonas Zipf und Carsten Müller Mitglied der Werkleitung, wird im nächsten Jahr in die Freizeitphase seiner Altersteilzeit gehen, teilt Birgit Liebold von Jenakultur mit. Um einen möglichst reibungslosen Staffelstabwechsel an dieser sensiblen und wichtigen Position des hochkomplexen Eigenbetriebs zu gewährleisten, habe bereits im Oktober seine Nachfolgerin, Jana Gründig, die Arbeit aufgenommen und werde bis zum Ausscheiden von Thomas Vogl alle Prozesse mit begleiten, allem voran die aktuell laufenden Verhandlungen mit Stadtspitze und -politik für eine neue Zuschussvereinbarung für die Jahre 2022 bis 2024.

Berufserfahrung in einemIT-Start Up gesammelt

Jana Gründig wohnt seit 2005 in Jena. Ihr Studium „Business Administration“ absolvierte sie an der Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) Jena. Berufserfahrung sammelte Jana Gründig in den letzten Jahren als Controllerin und kaufmännische Leiterin in einem IT-Start Up, sowie als Lehrbeauftragte an der EAH.