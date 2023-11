In dieser Baulücke soll das Inselplatz-Parkhaus entstehen. Die Forderung von Fußballfans am Bauzaun bezog sich bislang nicht direkt auf das Baufeld.

Neues Parkhaus am Jenaer Inselplatz samt Gründerzentrum

Jena. Weshalb Fachausschuss einem Hybrid-Neubau zustimmt, der nicht die maximale Stellflächen-Zahl für Autos birgt.

Fast schon abgehakt ist jetzt das lupenreine und maximal große Parkhaus mit 300, 400 Stellflächen an der Ostseite des Inselplatz-Campus, das zuletzt aus einigen Kreisen der Jenaer Wirtschaft noch einmal gefordert worden war. Der Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrates hat Donnerstagabend grünes Licht für die „Hybrid“-Beschlussvorlage der Stadtverwaltung gegeben: Danach soll der OB eine Grundstücksausschreibung vorantreiben für ein kleineres Parkhaus („Mobilitätshub“) mit 150 öffentlichen Parkplätzen wie auch für Fahrrad- und E-Scooter-Stellflächen. Ein zweite westliche Teilfläche des Baulücken-Areals am Inselplatz-Campus soll für die Nutzung durch ein Gründerzentrum vorbereitet werden. Abschließend entscheidet der Stadtrat am nächsten Mittwoch.

CDU fragt: Wo ist der OB?

Bürgermeister Gerlitz (SPD) sagte, dass sich diese Entscheidung gut begründen lasse. Er verwies auf die Marschroute, dass mit der nunmehr geplanten zweiten Tiefgaragen-Ebene für den Eichplatz mehr Parkplatz-Kapazität im Westen der Kernstadt geschaffen werde, indessen man mit dem „Mobilitätshub“ im Osten die Parkplatz-Zahl reduziere. – Hier immer mit im Kalkül, dass das benachbarte „Wiesencenter“ (früher Schillerpassage) 500, 600 Stellflächen zu bieten habe.

Er selbst sei wie die Mehrheit des Ausschusses von der „Macht des Faktischen“ überzeugt worden und habe nun lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, sagte Ausschuss-Chef Guntram Wothly (CDU). Stimmt, eine zweite Tiefgaragen-Ebene am Eichplatz „kompensiert einiges“. Aber wie stehe es um die Anwohner-Nutzung? Die Stadt gebe vor, hier alles durchgerechnet und keine übermäßige Belegung festgestellt zu haben. Er kenne andere Kalkulationen, „eben Aussage gegen Aussage“. Eine Studie zu Dauerparkern fehle noch. Wothly bedauert das Ausbleiben der Maxi-Parkhaus-Variante, findet die Hybrid-Variante „aber nicht total negativ“. Und: Wenn selbst FDP-Fraktions-Chef Alexis Taeger sich wegen der besseren Finanzierungsparameter hinter die Hybrid-Variante stellt, „ist es noch schwerer, die Maximal-Variante durchzubringen“. Allerdings störe es ihn, so sagte Wothly, dass Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) das Inselplatz-Parkhaus „nicht zur Chefsache“ gemacht habe, zumal er seine Wahl 2018 doch als „Autofahrer-OB“ gewonnen gehabt habe.