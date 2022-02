Neues Vorstandsmitglied in der WG „Carl Zeiss“

Jena. Als Bankvorstand bringt Andreas Deiß einen großen Erfahrungsschatz in die Jenaer Genossenschaft ein.

Die Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ eG hat interimsweise ein neues Vorstandsmitglied, den Diplom-Betriebswirt und ehemaligen Bankvorstand Andreas Deiß.

Nach Unternehmensangaben wird Deiß befristet bis zum 31. Dezember 2022 den Vorstand neben Iris Hippauf und Sylvana Donath ergänzen. Durch seine vorherige Tätigkeit als Vorstand bei der Volksbank Münsingen eG bringe er einen großen Erfahrungsschatz in die Jenaer Genossenschaft ein. Sein Aufgabenschwerpunkt wird im Bereich Finanzen und in der Spareinrichtung liegen.

In den vergangenen dreißig Jahren war Deiß unter anderem für verschiedene Genossenschaften im Finanzbereich tätig. „Das Genossenschaftsprinzip hat in den zurückliegenden 150 Jahren nichts von seiner Attraktivität verloren. Im Gegenteil: In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl neuer Genossenschaften gegründet und sie haben einen hohen Zulauf an Mitgliedern, denen es wichtig ist, mitbestimmen zu können“, ist Deiß überzeugt.

Die Wohnungsgenossenschaft „Carl-Zeiss“ eG ist mit etwa 13.000 Mitgliedern die größte Wohnungsgenossenschaft in der Region Jena. Sie betreut rund 6.500 Wohneinheiten in Jena und im Umland. Seit 2004 bietet sie in einer eigenen Spareinrichtung ihren Mitgliedern verschiedene Sparmodelle an.