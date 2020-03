Jena. Am Sonntag hatte ein Riss in einem alten Rohr zur Unterbrechung der Wasserversorgung geführt. Davon waren mehrere Jenaer Stadtteile betroffen.

Neues Wasserrohr eingesetzt: Schneller Einsatz in Lobeda

Monteure der Stadtwerke und eine Spezialfirma haben am Montag weiter in Lobeda daran gearbeitet, eine defekte Wasserleitung auszutauschen. „Bereits am Sonntag konnten wir die Wasserversorgung wiederherstellen. Nun haben wir das Rohr auf einer Länge von sechs Metern komplett ersetzt“, berichtet Gunar Schmidt, Geschäftsführer der Stadtwerke Jena Netze.

Am Sonntag hatte ein Riss in einem alten Rohr zu einer etwa halbstündigen Unterbrechung der Wasserversorgung geführt (wir berichteten). Davon waren mehrere Stadtteile betroffen.

„Mein Dank gilt allen Monteuren und Technikern, die gezeigt haben, wie zuverlässig unsere Strukturen auch in Corona-Zeiten funktionieren. Ein schönes Beispiel, dass auch bei Havarien Verlass auf die Teams der Stadtwerke hier in Jena ist. Und ich danke für das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger, die kurz ohne Wasser waren“, sagt Thomas Dirkes, Geschäftsführer der Stadtwerke Jena.

Am Montagnachmittag war der Austausch des Rohres abgeschlossen. Zur schnellen Sicherstellung der Versorgung mit Trinkwasser waren auch Trinkwasserwagen von Jena-Wasser seit Sonntag vor Ort.