Neugeboren in Jena: Mutter Natur hat zugeschlagen

Romana Schirmer (36) aus Kleineutersdorf hatte so sehr gehofft, dass der Reporter der Baby-Serie, einer Gemeinschaftsaktion des Jenaer Klinikums und der Tageszeitung, vorigen Freitag bei ihr am Krankenbett im Zimmer 7 der Wöchnerinnen-Stadion im Jenaer Klinikum vorbeischaut. „Ich muss unbedingt etwas richtigstellen.“ Mit diesen Worten begrüßte sie den Zeitungsmann. Dabei zeigte sie auf ihre Tochter Rosalie Romana. Sie wurde am Freitagmorgen um 5.33 Uhr im Kreißsaal geboren. Sie wog 3940 Gramm und war 54 Zentimeter groß.