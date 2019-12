Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenas Süden wächst – und Neulobeda wird immer wichtiger

Neulobeda wird wohl in Zukunft eine noch zentralere Bedeutung erhalten. Der Ortsteil werde gewissermaßen mehr in die Mitte rücken. So ist sich jedenfalls Frank Heuer, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Jena-Süd, sicher.

Der Geschäftsmann, der selbst in Burgau eine Beratungsagentur für Unternehmen betreibt, begründet diese Ansicht mit Verweis auf die Kooperation, die nun gemeinsam von der Stadt und dem Saale-Holzland-Kreis auf den Weg gebracht wurde. Beide Gebietskörperschaften würden nun nach vielen Jahren endlich gemeinsam die Entwicklung von Gewerbe- und Wohnflächen angehen. Es gebe schon gute Aussichten auf die Erweiterung der Gewerbeansiedlungen in Lobeda und Zöllnitz bis in Richtung Rothenstein. Erfreulicher Wachstum des Gewerbegebiets Lobeda-Süd (JenA4) Er war der Einladung von Neulobedas Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt gefolgt zu einer Gesprächsrunde, an der auch Rico Schimmel, Leiter des Polizeiinspektionsdienstes Jena, und Jochen Pflüger, Projektleiter beim Bau-Unternehmen Streicher, teilnahmen. Blumentritt sieht die von Heuer umschriebene Entwicklung ähnlich. Dass man da in die richtige Richtung gehe, zeige schon die erfreuliche Wachstum des Gewerbegebiets Lobeda-Süd (JenA4). Hier gibt es derzeit knapp 1000 Arbeitsplätze. Vor allem die Ansiedlung von Ever Pharma mit mehreren hundert Jobs und der angekündigte Ausbau des Möbelmarktes Finke seien da ermutigende Eckpunkte. Auch die Rahmenbedingungen, was Sicherheit und Ordnung angingen, seien für Neulobeda günstig, unterstreicht Polizeichef Schimmel. Der Stadtteil weise keine besonderen Probleme gegenüber anderen Wohngebieten auf. Kriminalität sei prozentual genauso vorhanden wie anderswo. Brückenbau zwischen Lobeda-Ost und Lobeda-West verlief problemlos Neulobeda falle lediglich dadurch auf, dass es mit seinen fast 24.000 Einwohnern besonders groß sei und es logischerweise mehr Vorfälle gäbe als in einem Ortsteil mit nur 100 Einwohnern. Gleichzeitig kündigte Schimmel an, dass er weiter dran sei, dem Kontaktbereichsbeamten von Lobeda einen weiteren Kollegen als Helfer zur Seite zu stellen. Positive Kunde gab es auch von Jochen Pflüger. Der Projektleiter des abgeschlossenen Brückenbaus zwischen Lobeda-Ost und Lobeda-West schätzt den Bau ebenso wie Blumentritt als Erfolg ein. Alles sei pünktlich, ohne Unfälle und Probleme gelaufen. In der dritten Januarwoche soll auch die Ampelanlage an beiden Brücken-Enden in Betrieb gehen. Baumpflanzungen im Umfeld stehen auch noch an.