Neunjähriger Fahrradfahrer bei Unfall im Saale-Holzland-Kreis schwer verletzt

Kahla. Ein Kind ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Saale-Holzland-Kreis schwer verletzt worden. Der Neunjährige war mit seinem Fahrrad unterwegs, als es zu dem Unfall kam.

Ein neunjähriges Kind ist auf seinem Fahrrad mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Junge sei am Dienstag gegen 17.40 Uhr in Eichenberg (Saale-Holzland-Kreis) mit seinem Rad von einem Grundstück gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit einem auf der Dorfstraße fahrenden Auto gekommen. Der Neunjährige habe sich dabei schwere Verletzungen im Beckenbereich zugezogen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und sucht dringend Zeugen. Hinweise nimmt die PI Saale-Holzland unter der Telefonnummer 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

