Neuschnee strapaziert Nerven von Jenaer Verkehrsteilnehmern

Der anhaltende Schneefall hat am Dienstag die Nerven vieler Verkehrsteilnehmer strapaziert: querstehende Autos, Busse und Straßenbahnen aus dem Takt, Unfälle auf der Autobahn. Und: Spaziergänger genossen die Winterlandschaft und im Paradies wurden Schneemänner gebaut.

Nach Angaben des Rathauses waren die Mitarbeiter vom Kommunalservice Jena (KSJ) seit 3 Uhr unterwegs, um die Straßen zu räumen. Im Einsatz waren sechs Großräumfahrzeuge, fünf Multicars, ein Großtraktor und sechs Transporter mit Handkräften. Letztere sollten die Gehwege räumen.

"Insgesamt waren mit Beginn des starken Schneefalls 36 Mitarbeiter im Einsatz", sagte Rathaussprecher Kristian Philler. Neuralgische Punkte seien erfahrungsgemäß die Busstrecken sowie Straßen mit starken Steigungen in den Wohngebieten, die in den Winterdienstplan der Stadt Jena aufgenommen seien.

Straßenbahnschneepflug war im Einsatz

Besonders angespannt war die Situation im Berufsverkehr. Die Kreuzung Kritzegraben, Philosophenweg war zum Beispiel kurz vor 9 Uhr von quer stehenden Fahrzeugen blockiert. An der Kreuzung Philosophenweg/Fürstengraben versuchten Mitarbeiter des Eigenbetriebs die Steigung zum Philosophenweg für Fahrzeuge passierbar zu machen. Anderswo war nicht einmal mehr Schrittgeschwindigkeit möglich.

Der erneute Schneefall seit der Nacht zum Dienstag zog auch Verspätungen im Bus- und Straßenbahnverkehr nach sich. Nach Angaben des Jenaer Nahverkehrs war besonders auf den Buslinien mit hügeligen Abschnitten Geduld gefragt. So musste die Linie 15 zeitweise beim alten Schützenhof wieder umdrehen. Aber auch die Straßenbahnschienen wurden regelmäßig vom Schnee befreit. Dafür kam der Straßenbahnschneepflug zum Einsatz.

Stau auf der A4 bis zum Lobdeburgtunnel

In Richtung Dresden der A4 kam es wegen eines Lkw-Unfalls seit dem Morgen zu Stau bis in den Lobdeburgtunnel. Ein Laster war nach Angaben der Polizei kurz vor der Anschlussstelle Stadtroda in Richtung Dresden gegen 8 Uhr in den Graben gerutscht. Weitere Laster kamen an ansteigenden Abschnitten nicht weiter, weswegen Fahrzeuge des Räumdienstes herangeführt werden mussten. Zum Mittag wurde die Sperrung aufgehoben, nachdem der Räumdienst die Fahrbahn in Richtung Dresden bei Stadtroda frei bekommen hatte.