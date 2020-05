Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nicht jeder Raum ist blasmusiktauglich

Unverständlich! So haben Eltern gegenüber der Redaktion den Umstand bewertet, dass die Jenaer Musik- und Kunstschule am Montag noch nicht wieder ihren Betrieb aufgenommen hat im Gegensatz zu ähnlichen Einrichtungen etwa in Weimar. Für den vorläufigen Start des Einzel- und Kleinstgruppenunterrichts in Corona-Zeiten sei wegen der räumlichen Situation und der Ansprüche der Hygieneverordnung noch keine „finale ganzheitliche Lösung“ entwickelt worden, heißt es im Schreiben der Direktorin Yvonne Krüger an die Eltern. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Ist Einlasskontrolle möglich?

Der so genannte Rahmenhygieneplan als Maßstab für alle Einrichtungen sei im Kern eine oberflächliche Vorgabe, die Antworten auf viele lokalspezifische Fragen offenlasse, so war am Montag zu hören von Carsten Müller, dem stellvertretenden Leiter des städtischen Eigenbetriebes Jenakultur. „Ich kenne nicht die Schule in Weimar und weiß nicht, wie die das dort umsetzen“, sagte Müller, der auch Mitglied des Krisenstabes der Stadt ist. „In Jena müssen wir aber noch ein paar Fragen sauber beantworten.“ Es gehe also nicht nur um den Mindestabstand von 1,50 Meter, sondern etwa auch um die Frage, ob eine Einlasskontrolle ermöglicht werden kann. Oder: Ist Raum XY tatsächlich geeignet für Blasmusik? All das werde gemeinsam mit dem Gesundheitsamt geklärt. „Das bringt nichts, hier mit Laisser-faire ranzugehen“, sagte Müller. „Unser Ziel ist, die Schule auch in den nächsten Monaten offenhalten zu können.“

Der Jenakultur-Vize sprach die Hoffnung aus, alle Fragen bis Mitte der Woche geklärt zu haben – so dass die Musik- und Kunstschule nächste Woche geöffnet werden könnte.