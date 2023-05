Thomas Nitzsche will OB von Jena bleiben.

Nitzsche benötigt für seine Ziele in Jena zwei Legislaturen

Jena. Jenas Stadtoberhaupt bestätigt nun offiziell OB-Wahl-Kandidatur.

Überhaupt nicht überraschend: Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) hat beim Jahresempfang seiner Partei in der Sparkassen-Arena seine Kandidatur für die OB-Wahl 2024 und somit für eine zweite Amtszeit als Oberbürgermeister der Stadt Jena bekannt gegeben. Er habe bereits nach seiner Wahl zum OB im Jahr 2018 bekannt gemacht, dass es zwei Legislaturperioden brauche, um seine Ziele für die Stadt Jena umzusetzen. In seiner Rede in der Sparkassen Arena bekräftigte er die bereits 2018 ausgerufene Wachstumsdekade, deren Zielhorizont 2030 sei „Die ersten Jahre meiner Amtszeit waren die Zeit, um die Entwicklungsprojekte aufs Gleis zusetzen. Jetzt folgen die Jahre der Verantwortung“, sagte Nitzsche.

Die zu tragende Verantwortung sei groß, ließ Nitzsche verlauten. In der Stadt würden aktuell zwischen eins bis zwei Milliarden Euro investiert. Die bekannten Großprojekte seien der Inselplatz-, der Zeiss-Campus als einer der modernsten Industriestandorte Europas sowie der Eichplatz. Daneben seien mit dem Stadion, der Schwimmhalle Lobeda und der Leichtathletik-Arena sowie verschiedenen Infrastrukturprojekten der Stadtwerke viele Millionen in dreistelliger Höhe von Seiten der Stadt aufgewendet.