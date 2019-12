Noch immer keine Heimat in Sicht fürs Tanztheater Jena

Beim Tanztheater Jena ist man verzweifelt: Seit mehr als zwei Jahren ist man auf der Suche nach einem neuen Domizil. Denn, was seit 1961 die Heimat für das renommierte Jenaer Ensemble war, ist verloren gegangen – das Jenaer Volkshaus.

Dort hatte das Tanztheater stets sein Zuhause – im Raum 10/11 und dann viele Jahre im Schaeffersaal neben dem Volkshaus-Foyer. Doch der im Gang befindliche Umbau des Volkshauses hin zu einem Kongresszentrum erforderte schließlich den Auszug des Tanztheaters.

Seitdem hangelt man sich von Notlösung zu Notlösung. Man nutzte zwischenzeitlich die Villa am Paradies, wo es dann aber keinen Mietvertrag gab, war auch in der Sparkassen-Arena und ist derzeit noch in der Schule „Universaale“ zu Gast.

Suche nach neuen Räumen für Tanztheater in Jena schwierig

Immerhin habe es viel Verständnis gegeben, berichten Andreas Krüger, Olaf Behr und Sabine Schulz vom Vereinsvorstand. Sowohl Jenakultur als auch andere Partner hätten versucht zu helfen bei der Suche nach neuen Räumen. Doch bislang vergeblich. Die Situation in Jena sei sehr schwierig, geeignete Säle seien sehr knapp. Dennoch sei man allen Unterstützern dankbar.

So benötige man eine Trainingsmöglichkeit von etwa 150 Quadratmetern. Das müsse nicht ständig in Benutzung sein. Eine gemeinsame Nutzung mit anderen Vereinen sei durchaus vorstellbar. Allerdings brauche man den Saal an drei Tagen in der Woche, jeweils von Nachmittag bis in den Abend, weil dann die acht Gruppen des Ensemble alle ihre Trainingszeiten haben.

Außerdem benötige man Platz für das Equipment, also die Ausstattung an Kostümen und Dekorationen, die schon zwei Lastwagen füllen.

120 Mitglieder von vier bis 70 Jahre beim Tanztheater Jena

In den Nachwuchs-Tanzgruppen können bereits kleine Kinder das Tanzen lernen. Zum Tanztheater gehören aber auch Jugendtanzgruppen und Gruppen, in denen ältere Erwachsene mittanzen können. Schließlich sei die Altersstruktur der derzeit 120 Mitglieder sehr breit, erzählen die Vorstandsmitglieder. Sie reiche von vier bis 70 Jahre.

Alle wirken jedes Jahr mit einem Beitrag in der großen Revue des Tanztheaters mit, die eine Art Leistungsschau der Arbeit des zurückliegenden Jahres sei, wie man beim Tanztheater sagt. Hinzu kommen Auftritte in Jena und darüber hinaus, unter anderem auch beim alljährlichen Philharmonieball im Volkshaus und bei Großveranstaltungen wie der Immatrikulation an der Ernst-Abbe-Hochschule.

Angefangen hatte das Tanztheater Jena als Folklore-Ensemble 1961, später nannte es sich Schlagertanzgruppe und Tanzensemble des VEB Carl Zeiss Jena, bevor es 1990 zum eingetragenen Verein wurde.

Doch die schöne Freizeitgestaltung scheint gefährdet zu sein, wenn nicht eine neue Heimstatt gefunden wird. Aber das traditionsreiche Tanztheater um die verdienstvolle Tanzlehrerin Manuela Schwarz hofft weiter auf ein gutes Ende der Saalsuche. Wer helfen möchte, kann sich an die unten angegebenen Kontakte wenden.

vorstand@tanztheater-jena.de oder Telefon 0171/183 00 69