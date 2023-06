Der Knabenchor der Jenaer Philharmonie tritt am 15. Juni in der Stadtkirche auf.

Nordische Chorklänge in der Jenaer Stadtkirche

Jena. Knabenchor der Jenaer Philharmonie widmet sich skandinavischen Komponisten

„Herzlich tut mich erfreuen“, so ist das aktuelle Konzertprogramm des Knabenchores der Jenaer Philharmonie überschrieben - und natürlich soll die Freude überschwappen aufs Publikum beim Sommerkonzert in der Stadtkirche St. Michael: Am Donnerstag, 15. Juni, ab 19 Uhr erklingen dort unter Leitung von Chordirektorin Berit Walther Werke unter anderen von Michael Praetorius („Herzlich tut mich erfreuen“), Johann Sebastian Bach („Jesus bleibet meine Freude“) oder August Harder („Geh aus, mein Herz, und suche Freud“).

Einen Schwerpunkt bildet laut einer Ankündigung Chorliteratur aus dem Norden Europas – nach Schweden, Norwegen, Island oder Estland soll die musikalische Reise gehen. So bringen die 55 jungen Sänger Werke von Ola Gjeilo oder Urmas Sisask zu Gehör, und die Männerstimmen des Knabenchoreslassen Kompositionen von Þorkell Sigurbjörnsson oder August Söderman erklingen. red

Tickets sind in der Touristinformation erhältlich, der Einlass beginnt 18 Uhr.