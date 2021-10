Notorischer Störenfried beleidigt maßlos und wirft Flasche - Mit 2,5 Promille losgefahren - zwei Verletzte bei Unfall

Jena Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Waschbär gerettet

Zu einer tierischen Rettungsaktion wurden Sonntagmittag Polizeibeamte gerufen. Spielende Kinder hatten auf einem Firmengelände in der Eisenberger Bahnhofstraße einen Waschbären gefunden. Dieser hatte sich jedoch in eine äußerst missliche Lage manövriert. Nachdem der kleine Racker durch eine Wand durchgebrochen war, landete er einer Auffangwanne. Hier war er gefangen und kam von alleine nicht wieder frei. Die Freiwillige Feuerwehr konnten den Waschbär jedoch befreien und wohlauf in die Freiheit entlassen.

Notorischer Störenfried beleidigt in Tankstelle maßlos und wirft Flasche

Ein polizeibekannter 51-Jähriger ist am Sonntagmorgen erneut in Hermsdorf negativ aufgefallen. Trotz Hausverbot betrat der Mann ein Tankstellengelände und suchte offensichtlich Streit. Ein 58-Jähriger rückte sodann in den Fokus des 51-Jährigen und er beleidigte ihn maßlos. Doch da dies scheinbar nicht ausreichte, warf der Täter noch eine gezielt eine Glasflasche in Richtung des Mannes, der dem Wurfgeschoss allerdings ausweichen konnte. Danach entfernte sich der 51-Jährige in Richtung der Wohnblöcke, konnte aber durch die Polizisten in der Erich-Weinert-Straße festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest erbrachte über zwei Promille.

Unfall mit drei Fahrzeugen und zwei Verletzten

Zu einem Unfall mit zwei verletzten kam es am Sonntagmittag in Camburg. Bei den Unfallbeteiligten handelte es sich um einen Kleinbus, ein Quad und einen Transporter. Diese fuhren hintereinander die Bundesstraße 88 in Richtung Bachstraße. Als der Kleinbus nach links auf eine Parkfläche abbiegen wollte, bemerkte das der Quad-Fahrer und hielt dahinter an. Der Fahrer des Transportes hingegen bekam das zu spät mit, fuhr auf das Quad auf und schob dieses zudem noch auf den Kleinbus. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Fahrer des Transporters stand unter Alkohol, er wurde ebenfalls in Klinikum zur Blutentnahme gebracht.

Mit 2,5 Promille losgefahren

Ein Zeuge berichtete Sonntagnachmittag, dass in Kursdorf auf einem Gelände ein Honda steht, in dem ein Mann die ganze Zeit geschlafen hat. Neben ihm lag eine leere Schnapsflasche. Nun sei der Mann erwacht und im Begriff loszufahren. Sowohl das Fahrzeug als auch der Fahrer konnten kontrolliert werden. Mit stattlichen 2,5 Promille beatmete der 59-Jährige das Alkoholmessgerät. Eine Blutentnahme und die Fertigung einer Anzeige gegen den Mann waren die logische Konsequenz.